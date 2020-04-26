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ماذا قدم نجم نابولي بعد اقترابه من ليفربول؟

الأحد 26/أبريل/2020 - 06:30 م
ليفربول
ليفربول

كشفت تقارير صحفية أن نادي ليفربول يأمل في الظفر بخدمات نجم نابولي الإيطالي، ديريس ميرتنز في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

 

وخاض صاحب الـ32 عاماً 29 مباراة مع الفريق في جميع البطولات، سجل 12 هدفاً، ومرر 6 تمريرات حاسمة، خلال 1787 دقيقة لعب.

 

وضمن بطولة الدوري الإيطالي، لعب ميرتنز 21 مباراة، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 5 أهداف أخرى، خلال 1218 دقيقة لعب.

 

ولحساب بطولة دوري أبطال أوروبا، لعب ميرتنز 7 مباريات، سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفاً وحيداً، وذلك خلال 496 دقيقة لعب.

 

وضمن بطولة كأس إيطاليا، خاض اللاعب مباراة وحيدة في البطولة لم يتمكن من تسجيل أو صناعة أي هدف، خلال 73 دقيقة.

 

تبلغ قيمة ميرتنز التسويقية حالياً مبلغ 20 مليون يورو، لكنه بإمكانه الإنضمام في الصيف القادم دون مقابل لأي فريق.

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