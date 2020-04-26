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تاريخ بطولات الزمالك المحلية والعربية والإفريقية في 109 عاما

الأحد 26/أبريل/2020 - 06:44 م
الزمالك
الزمالك
علاء خليف
يُعد نادي الزمالك واحد من أعرق الأندية العربية والإفريقية، والقطب الثاني للكرة المصرية، مع الغريم التقليدي النادي الأهلي، تأسس في 5 يناير لعام 1911، وحقق برفقة الفريق الأهلاوي العديد من الإنجازات والألقاب عبر تاريخهما الطويل، حيث يسيطر كلا الفريقين على معظم البطولات المحلية والقارية والعربية منذ تأسيسهما.

أول بطولة رسمية حققها فريق الزمالك كانت بطولة كأس السلطان حسين عام 1921 بعدما توج باللقب علي حساب فريق شيرودز الإنجليزي، أما أول لقب ببطولة الدوري كان موسم 1959 / 1960، ويعد ثاني أكثر الأندية تتويجًا بالبطولة المحلية برصيد 12 لقب، بينما افتتح ألقابه ببطولة كأس مصر عام 1922، وتوج بلقب البطولة 27 مرة حتي الآن.

ويعد الزمالك ثاني أكثر الأندية تتويجًا بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد الأهلي برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي، بينما حصد كأس الكونفيدرالية مرة وحيدة في تاريخه، وتوج بكأس السوبر الإفريقي 4 مرات.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير تاريخ بطولات الزمالك منذ تأسيسه عام 1911 وحتي الآن:-

- البطولات المحلية
الدوري المصري: حقق الزمالك لقب البطولة (12 مرة) أولها كان موسم 1959 / 1960، وآخرها 2014 / 2015.
كأس مصر: توج الفريق الأبيض بلقب البطولة (27 مرة)، بدايتها كان عام 1922، بينما آخر ألقابه بالبطولة 2019.
كأس السوبر المصري: حصد الزمالك كأس البطولة (4 مرات) أعوام 2001، 2002، 2017، 2019.
دوري منطقة القاهرة: حقق الفريق الزملكاوي لقب البطولة 14 مرة طوال تاريخه.
كأس السلطان حسين: حقق الزمالك لقب البطولة مرتين عامي 1921، 1922.
كأس أكتوبر: فاز به مرة وحيدة 1974
كأس حب مصر: توج باللقب مرة وحيدة عام 1986
كأس دورة الاسكندرية الصيفية: حقق الزمالك اللقب 3 مرات 1982، 1984، 2004
كأس الإتحاد: توج به الفريق الأبيض عام 1995
كأس الملك فؤاد: فاز به الزمالك 3 مرات عبر تاريخه.

- البطولات الإفريقية
دوري أبطال إفريقيا: توج الفريق بلقب البطولة القارية 5 مرات 1984، 1986، 1993، 1996، 2002.
كأس السوبر الإفريقي: حصد الزمالك اللقب 4 مرات 1994، 1997، 2003، 2020
كأس الكؤوس الإفريقية: توج باللقب مرة وحيدة عام 2000
كأس الكونفيدرالية الإفريقية: حصد اللقب مرة وحيدة عام 2019
الكأس الأفرو آسيوية: توج باللقب مرتين 1988، 1997.

- البطولات العربية
كأس الأندية العربية: حصد اللقب مرة وحيدة عام 2003
كأس السوبر المصري السعودي: توج بالكأس مرتين 2003، 2018
كأس دورة الأردن الدولية: حصد اللقب مرتين 1986، 1987
كأس الاستقلال (كأس الصداقة): توج باللقب مرتين 1987، 1988

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