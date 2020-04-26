تفاصيل مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 2 والقناة الناقلة وموعد العرض خلال رمضان 2020

مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 2.. شهدت الحلقة الثانية من عدة مسلسلات وعلى رأسها "الاختيار" و"البرنس" و"رجالة البيت" رواجًا كبيرًا نتيجة لزيادة البحث عليهم عبر محركات البحث.





مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 2





وتصدر مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 2 هو الآخر "ترند" محرك البحث الأشهر جوجل بعدما بحث المتابعون عن تفاصيل الحلقة الثانية والتي عرضت في ثاني أيام شهر رمضان المبارك 2020.





بداية مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 2





وبدأ مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 2 بأحدث مثيرة ومشوقة، حيث انهارت بطلة المسلسل ياسمين عبد العزيز بعد قيام زوجها شريف منير بإلقاء يمين الطلاق عليها، وبرر شريف ذلك الفعل بأنه شخص غير مسئول.





انفصال ياسمين وشريف في مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 2





وأوضح شريف منير في مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 2 أنه يفكر فى قرار الطلاق منذ مرور عام على زواجه من ياسمين عبدالعزيز، وأنه كثيرا ما أهملها هى وابنتها، وأنه أصبح يكره مجيئه إلى البيت، وفى نهاية المشهد تلملم ياسمين عبد العزيز نفسها فى محاولة منها بالتظاهر بالقوة، وتقول له إنها ستصبح أهم وأنجح امرأة بعد خروجها من بيت، ويزداد التسارع.





مشاهد مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 2





وتضمن المشهد الثاني من مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 2 مرور عام من طلاقهما حيث حاولت ياسمين اجتياز الأزمة، وخروجها مع ابنتها كثيرا، وقيامها بطلبات والدتها التى تجسدها الفنانة سوسن بدر، وجدتها التى تجسدها الفنانة ليلى عز العرب، ويوضح المشهد كذلك أنهم أصبحوا يعتمدون عليها اعتمادا كليا، وتستمر الأحداث.





مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 2 وصدمة سمر





ويصدم شريف منير مساعدته سمر مرسي، في مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 2 حيث قال لها إنه يعاملها كأخت له لا حبيبة، وواصل سؤالهاعن طليقته ياسمين عبدالعزيز للاطمئنان على حالتها ومعيشتها دون حصوله على إجابة.





مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 2 وصداقة ياسمين ويسرا





وتقابل ياسمين عبدالعزيز يسرا الوهداني في مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 2 حيث اصطدمت سيارتهما، ومن هنا تبدأ صداقتهما وتذهب لعيد ميلادها، وتنتهي أحداث الحلقة.





موعد عرض مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 2





ويذاع مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 2 عبر فضائية "سي بي سي CBC في تمام الساعة 9.30 مساء، والإعادة الأولى له في تمام الساعة 6.30 صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 4.30 مساءً.



