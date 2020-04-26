Advertisements

تفاصيل مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 2 والقناة الناقلة وموعد العرض خلال رمضان 2020

الأحد 26/أبريل/2020 - 06:12 م
مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 2
مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 2
مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 2.. شهدت الحلقة الثانية من عدة مسلسلات وعلى رأسها "الاختيار" و"البرنس" و"رجالة البيت" رواجًا كبيرًا نتيجة لزيادة البحث عليهم عبر محركات البحث.

مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 2

وتصدر مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 2 هو الآخر "ترند" محرك البحث الأشهر جوجل بعدما بحث المتابعون عن تفاصيل الحلقة الثانية والتي عرضت في ثاني أيام شهر رمضان المبارك 2020.

بداية مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 2

وبدأ مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 2 بأحدث مثيرة ومشوقة، حيث انهارت بطلة المسلسل ياسمين عبد العزيز بعد قيام زوجها شريف منير بإلقاء يمين الطلاق عليها، وبرر شريف ذلك الفعل بأنه شخص غير مسئول.

انفصال ياسمين وشريف في مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 2

وأوضح شريف منير في مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 2  أنه يفكر فى قرار الطلاق منذ مرور عام على زواجه من ياسمين عبدالعزيز، وأنه كثيرا ما أهملها هى وابنتها، وأنه أصبح يكره مجيئه إلى البيت، وفى نهاية المشهد تلملم ياسمين عبد العزيز نفسها فى محاولة منها بالتظاهر بالقوة، وتقول له إنها ستصبح أهم وأنجح امرأة بعد خروجها من بيت، ويزداد التسارع.

مشاهد مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 2

وتضمن المشهد الثاني من مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 2 مرور عام من طلاقهما حيث حاولت ياسمين اجتياز الأزمة، وخروجها مع ابنتها كثيرا، وقيامها بطلبات والدتها التى تجسدها الفنانة سوسن بدر، وجدتها التى تجسدها الفنانة ليلى عز العرب، ويوضح المشهد كذلك أنهم أصبحوا يعتمدون عليها اعتمادا كليا، وتستمر الأحداث.

مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 2 وصدمة سمر

ويصدم شريف منير مساعدته سمر مرسي، في مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 2 حيث قال لها إنه يعاملها كأخت له لا حبيبة، وواصل سؤالهاعن طليقته ياسمين عبدالعزيز للاطمئنان على حالتها ومعيشتها دون حصوله على إجابة.

مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 2 وصداقة ياسمين ويسرا

وتقابل ياسمين عبدالعزيز يسرا الوهداني في مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 2 حيث اصطدمت سيارتهما، ومن هنا تبدأ صداقتهما وتذهب لعيد ميلادها، وتنتهي أحداث الحلقة.

موعد عرض مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 2

ويذاع مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 2 عبر فضائية "سي بي سي CBC في تمام الساعة 9.30 مساء، والإعادة الأولى له في تمام الساعة 6.30 صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 4.30 مساءً.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة الثانية مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 2 مسلسل ونحب تاني ليه عرض مسلسل رجالة البيت الإختيار

أخبار تهمك

"الداخلية" تتخذ إجراء جديد للحد من تفشي كورونا

منذ 35 دقيقة

يوم فارق.. اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تكشف مفاجأة عن الثلاثاء المقبل

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات إلى الإعلام بشأن تناول الأزمات

منذ ساعتين و 9 دقيقة

إنذار لنقابة المهن التمثيلية يطالب بشطب محمد رمضان

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. السعودية تعلن قرارات جديدة بشأن الحظر في المملكة

منذ حوالي 16 ساعة

الوزراء: "فيروس كورونا مطول.. ولن نترك المواطنين فريسة" (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يقدم للزمالك صفقة مفاجأة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. محمد رمضان مهدد بالحبس والغرامة بعد إهانته لمصر

منذ حوالي 20 ساعة

هل ينتهي خطر كورونا بمصر في ليلة القدر؟.. دراسة سنغافورية تجيب

منذ حوالي 10 ساعات

أول رد من طبيب طنطا المقال بسبب الرقص مع متعافين من كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نقابة الأطباء تهدد بالتصعيد ضد محافظ الغربية

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة: تسجيل 215 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 حالات وفاة

منذ ساعة الا ربع

توجيه عاجل من "الصحة العالمية" للمصريين بشأن كورونا

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. بلاغ للنائب العام لوقف برنامج "رامز مجنون رسمي"

منذ حوالي 7 ساعات

قرار عاجل من قطونيل بخصوص إعلان "ابن الجيران"

منذ حوالي 7 ساعات

إنذار عاجل لأشرف زكي بشطب محمد رمضان من نقابة الممثلين بعد "واقعة الباسبور"

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

شريف منير بصحبة المخرج مصطفى فكري من كواليس مسلسل "ونجب تاني ليه"

سمر مرسي تقع في غرام شريف منير في "ونحب تاني ليه"

ياسمين عبد العزيز تشوق الجمهور لمسلسلها الجديد "ونحب تاني ليه"

عرض مسلسل "ونحب تاني ليه" على شاشة cbc في هذا الموعد

ياسمين عبد العزيز تروج لمسلسها "ونحب تاني ليه"

قبل عرضه بساعات.. تعرف على تفاصيل قصة "ونحب تاني ليه" لـ ياسمين عبدالعزيز

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:55 م

إنذار عاجل لأشرف زكي بشطب محمد رمضان من نقابة الممثلين بعد "واقعة الباسبور"

أول رد من طبيب طنطا المقال بسبب الرقص مع متعافين من كورونا

01:25 م

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات إلى الإعلام بشأن تناول الأزمات

04:47 م

الصحة: تسجيل 215 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 حالات وفاة

06:09 م

قرار عاجل من قطونيل بخصوص إعلان "ابن الجيران"

12:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة