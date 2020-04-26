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إيطاليا تسجل 260 وفاة بفيروس كورونا كأدنى حصيلة

الأحد 26/أبريل/2020 - 06:12 م
بوابة الفجر
الفجر
أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم الأحد، تسجيل 260 وفاة بفيروس كورونا في أدنى حصيلة منذ 14 مارس، نقلا عن فضائية "سكاي نيوز عربية".

وأدى الوباء وتدابير الحجر التي أقرت لمحاولة احتواءه إلى توقف الاقتصاد الإيطالي. ووفق توقعات قانون المالية المنقّح الذي سيحال إلى البرلمان ليصوّت عليه، يتوقع أن يشهد ثالث اقتصادات منطقة اليورو ركودا حادا هذا العام مع تراجع اجمالي الناتج المحلي 8 في المائة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 2,865 مليون إصابة، بينهم أكثر من 200 ألف حالة وفاة، وأكثر من 816 ألف حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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عدد الاصابات بفيروس كورونا حصيلة ايطاليا أدنى 260 وفاة

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