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ولاية نيويورك تسجل 367 وفاة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 26/أبريل/2020 - 06:16 م
بوابة الفجر
الفجر
سجلت ولاية نيويورك امريكية، اليوم الأحد، 367 وفاة جديدة بفيروس كورونا، نقلا عن فضائية "سكاي نيوز عربية".

وأعلنت ولاية نيويورك، بؤرة انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة، أنها ستسمح للصيدليات بإجراء فحص الإصابة بالفيروس.

وقال أندرو كومو حاكم الولاية إنه سيكون بإمكان 5 آلاف صيدلية إجراء الفحص، بهدف إجراء 40 ألف فحص في اليوم.

وسجلت الولايات المتحدة 938 ألف إصابة ، وكان ما يقرب من ثلث حالات الوفاة في مدينة نيويورك.

في هذه الاثناء لم يعقد الرئيس دونالد ترامب مؤتمره الصحفي اليومي، وقال إنه لا يستحق وقته وجهده.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 2,865 مليون إصابة، بينهم أكثر من 200 ألف حالة وفاة، وأكثر من 816 ألف حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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