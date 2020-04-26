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ردود الفعل بعد الحلقة الثانية من مسلسل النهاية

الأحد 26/أبريل/2020 - 06:31 م
النهاية
النهاية
شيماء يونس
تشارك الفنانة سهر الصايغ في مسلسل النهاية، الذي يعرض حاليا على قناتي "OnE" و "ON دراما"، حيث تشارك في بطولته مع الفنان يوسف الشريف، ليشارك به في السباق الرمضاني 2020 بغد غياب عاكين منذ تقديمه مسلسل "كفر دلهاب".

جاءت ردود فعل متابعي مسلسل "النهاية" بشكل إيجابي، بعد إنتهاء ثاني حلقاته، واحتل الصدارة على  محرك البحث الشهير جوجل فجاءت ردور الفعل كالأتي:-

1-يوسف الشريف

جاءت التعليقات عنه كالأتي " يوسف الشريف رقم واحد في رمضان"، "مسلسل النهاية ليس كباقي المسلسلات، ومش هقدر أقول حاجة رغم أنه في البداية لكن ممكن أقولكم ان الأعظ سيأتي، واحنا منقدرش نتوقع الأقل من يوسف الشريف"، وجاءت مباركة من المؤلفة إنجي علاء للفنان يوسف الشريف قائلة "ألف مبروك ليك يا حبيبي انت تعبت جدا في المسلسل ده وألف مبروك لكل فريق العمل على المجهود"، أنا من معجبي الفنان يوسف الشريف، وهو فاق التوقعات كالعادة، وأنا بحب اأفلام الخيال العلمي، وانا سعيد لرؤيتي أول مسلسل خيال علمي عربي، وهذا يضع مصر على بداية طرق صناعة أفلام الخيال العلمي.

2- الفنانة سهر الصايغ

وتم التغريد ب" موهبة غير طبيعية"،  المعني الحقيقي لكلمة فنانة"، "مظلومة إعلاميا، أداءها على، في كل مسلسلاتها وفي تطور مستمر، وفي مسلسل النهاية عظمة وجميلة جدا".

3- محمود الليثي

"محمود الليثي بيعزف عزف منفرد وبيغير إيقاع المشاهد بكلمة واحدة، وحقيقي محدش كان يقدر يعملها غيره".  

وجاءت التعليقات بشكل عام حيث أشاد الممثل السوي قصي خولي بالمسلسل وذلك عبر نشر صورة بوستر الفيلم وعلق عليها قائلا"حضرت الحلقة للمرة الثالثة شكرا جزيلا على هذا التفوق بكل مفاصل العمل، كل الإحترام " ريحوا نفسكم محدش هيفهم حاجة غير أخر حلقة".

أبطال المسلسل
يوسف الشريف في دور زين
عمرو عبدالجليل في دور عزيز
ناهد السباعي في دور رضوى
سهر الصايغ في دور صباح
محمود الليثي في دور سعادة
محمد العمروسي في دور يسر
أحمد وفيق،
 محمد لطفي،
شريف منير
سارة عادل
أحمد مجدي


موعد عرض مسلسل النهاية

يعرض مسلسل "النهاية " خلال شهر رمضان الكريم على قناة "ONE"، في تمام الساعة العاشرة و15 دقيقة، وفي تمام الساعة الحادية عشر و 15 دقيقة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وعلى على أن تكون الإعادة الأولى في اليوم التالي الساعة الثانية صباحا والإعادة الثانية ستكون الساعة الثانية مساء، ويعرض على قناة أون دراما في تمام الساعة الحادية عشر ونصف، على أن تكون الإعادة في تمام الساعة الثالثة و خامسة عشر دقيقة صباحا، على أن تكون الإعادة في تمام الساعة الخامسة مساء، والساعة الثامنة مساء.

ترددات القنوات

1- تردد قناة ON E

10854 – 27500- أفقي -6/5- نايل سات

12053- 27500 – رأسي - 6/5- نايل سات

2- تردد  قناة ON drama

10853 – 27500 – أفقي - 6/5- نايل سات
 

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