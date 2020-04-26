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تعرف على ضيف الحلقة الثالثة من برنامج "رامز مجنون رسمي"

الأحد 26/أبريل/2020 - 06:37 م
رامز مجنون رسمي
رامز مجنون رسمي
مي مرسي
يحل الفنانة ياسمين صبري ضحية رامز جلال في الحلقة الثالثة من برنامجه "رامز مجنون رسمي"، المذاع على قناة " mbc" في تمام الساعة ال6:30 مساء.

وبدأ رامز جلال حلقته بالمقدمة التشويقية المعتادة من كل عام فقال مشوقا جمهوره " انهارده عايزكو تعذروني معانا فرس جامع من غير لجام ضيفتنا طويلة فرعة وشفايفها بلح الشاموعيونها بقرة نجمة الانستجرام..بقالها سنة من الجراءة"

واستضاف رامز جلال في الحلقة الأولى من برنامجه "رامز مجنون رسمي" الفنانة غادة عادل، وفي الحلقة الثانية لاعب الكرة علي معلول ونالت الحلقتين إعجاب الجمهور.

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