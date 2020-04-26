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علي ربيع يرفع السلاح على مصطفى خاطر في "عمر ودياب"

الأحد 26/أبريل/2020 - 06:47 م
عمر ودياب
عمر ودياب
روان هيثم
بدأ منذ قليل مسلسل "عمر ودياب" للفناني علي ربيع ومصطفى خاطر وأثناء سير الفنان علي ربيع برفقة مصطفى خاطر لتوصيل الخمسة مليون جنية، ليرفع عمر السلاح على دياب.

ويقول له أنه بيلعب بالطبنجة ويسرع من سيره للسيارة، ويخرج له العنوان الذي سوف يصل اليه في حدائق البستان، ويحلمون سويا اذا أخذوا ال 5 مليون جنية ويبنون أحلاما، ودياب يحلم أنه يفتح محل بيتزا، وعمر يقول له ونسميه عماير المعمورة.


وتدور أحداث مسلسل "عمر ودياب" حول شابين يتعرضان لديون عديدة في أول مشروع يعملون به، ثم يتنقلون لعدة وظائف للعمل بها ولكن تنتهي معهم بالفشل حتى يصلوا في النهاية الى وظيفة وعن طريقها يتحقق لهما النجاح بعد التعلم من أخطائهم السابقة.

وشارك في بطولة "عمر ودياب" كل من علي ربيع، مصطفى خاطر، نهال عنبر، محمود الليثي، ويزو، محمد محمود، أمال قطب، أحمد الشربيني، نزار المغربي، وأخرون، تأليف مصطفى عمر، فاروق هاشم، إخراج معتز التوني.

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