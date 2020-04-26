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موت عبد الله مشرف وورطة علي ربيع ومصطفى خاطر في وصل أمانة جديد في "عمر ودياب"

الأحد 26/أبريل/2020 - 06:48 م
عبدالله مشرف
عبدالله مشرف
روان هيثم
بدأ منذ قليل مسلسل عمر ودياب وعند ايصالهم ال5 مليون جنية، يتشاجر معهم الفنان عبدالله مشرف الذين يصلون اليه المبلغ، ويطالبهم بامضاء وصل أمانة لوجود 50 جنية مقطوعة.

ويعترض الفنان علي ربيع أنه لا يمضي أي وصولات أمانة يكفي ما مضاه من قبل، ثم يخرج الفنان مصطفى خاطر 49 جنية ويعترض الفنان عبد الله مشرف على الجنية المتبقي ويتشاجر معهم.

حتى في النهاية يخرج له الفنان مصطفى خاطر الجنية المتبقي ولكن من سوء الحظ عند امضاء الفنان عبد الله مشرف أنه قد استلم المبلغ المطلوب ايصاله، يفارق الحياة وينصدم الفنان مصطفى خاطر قائلا"لازم يمضي أنه استلم الفلوس"، ويصرخ الفنان علي ربيع.

وتدور أحداث مسلسل "عمر ودياب" حول شابين يتعرضان لديون عديدة في أول مشروع يعملون به، ثم يتنقلون لعدة وظائف للعمل بها ولكن تنتهي معهم بالفشل حتى يصلوا في النهاية الى وظيفة وعن طريقها يتحقق لهما النجاح بعد التعلم من أخطائهم السابقة.

وشارك في بطولة "عمر ودياب" كل من علي ربيع، مصطفى خاطر، نهال عنبر، محمود الليثي، ويزو، محمد محمود، أمال قطب، أحمد الشربيني، نزار المغربي، وأخرون، تأليف مصطفى عمر، فاروق هاشم، إخراج معتز التوني.

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