ياسمين صبري تذكر سبب حبها لأحمد أبو هشيمة في بداية حلقة "رامز مجنون رسمي"

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استضاف الفنان رامز جلال الفنانة ياسمين صبري في ثالث حلقات برنامجه "رامز مجنون رسمي"، المذاع قناة " mbc" في تمام الساعة ال6:30 مساء طوال شهر رمضان الكريم.



وبدأت الحلقة بإقناع الفنانة ياسمين صبري بأنه برنامج يسمى "كرسي الحقيقة" والذي يجاوب فيه الضيف على بعض الأسئلة الجريئة الموجهة إليه ويمر بثلاث مراحل وهما مرحلة "الوش التاني"،"الثبات الانفعالي"،"خليك واضح".



وتم جلوس الفنان على كرسي الاعتراف وربط أيديها وأرجلها، والبدء بالأسئلة وأهمها ما الذي جذبك لرجل الأعمال أبو هشيمة؟ قائلة "بيضحكني"، وعن سؤال ما المكان التي تضع به خاتم الخطوبة قائلة "في السيف ،وسؤال ياسمين بتجد نفسها في أي مكان السينما أو الدراما وعن سؤال متى علمتي أنك تحبي "أبو هشيمة" قائلة "أول ما شوفته حبيته".

