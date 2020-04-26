Advertisements

ياسمين صبري تذكر سبب حبها لأحمد أبو هشيمة في بداية حلقة "رامز مجنون رسمي"

الأحد 26/أبريل/2020 - 06:53 م
ياسمين صبري
ياسمين صبري
مي مرسي
استضاف الفنان رامز جلال الفنانة ياسمين صبري في ثالث حلقات برنامجه "رامز مجنون رسمي"، المذاع قناة " mbc" في تمام الساعة ال6:30 مساء طوال شهر رمضان الكريم.

وبدأت الحلقة بإقناع الفنانة ياسمين صبري بأنه برنامج يسمى "كرسي الحقيقة" والذي يجاوب فيه الضيف على بعض الأسئلة الجريئة الموجهة إليه ويمر بثلاث مراحل وهما مرحلة "الوش التاني"،"الثبات الانفعالي"،"خليك واضح".

وتم جلوس الفنان على كرسي الاعتراف وربط أيديها وأرجلها، والبدء بالأسئلة وأهمها ما الذي جذبك لرجل الأعمال أبو هشيمة؟ قائلة "بيضحكني"، وعن سؤال ما المكان التي تضع به خاتم الخطوبة قائلة "في السيف ،وسؤال ياسمين بتجد نفسها في أي مكان السينما أو الدراما وعن سؤال متى علمتي أنك تحبي "أبو هشيمة" قائلة "أول ما شوفته حبيته".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ياسمين صبري مجنون رسمي رامز مجنون رسمى رامز مجنون رامز جلال الفجر أخبار الفجر الفني أبو هشيمة

أخبار تهمك

هل ينتهي خطر كورونا بمصر في ليلة القدر؟.. دراسة سنغافورية تجيب

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. السعودية تعلن قرارات جديدة بشأن الحظر في المملكة

منذ حوالي 16 ساعة

يوم فارق.. اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تكشف مفاجأة عن الثلاثاء المقبل

منذ حوالي 10 ساعات

إنذار عاجل لأشرف زكي بشطب محمد رمضان من نقابة الممثلين بعد "واقعة الباسبور"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بلاغ للنائب العام لوقف برنامج "رامز مجنون رسمي"

منذ حوالي 7 ساعات

"الداخلية" تكذب القنوات الإخوانية وتكشف حقيقة واقعة "سيدة الشرقية"

منذ ساعتين

عاجل.. محمد رمضان مهدد بالحبس والغرامة بعد إهانته لمصر

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يقدم للزمالك صفقة مفاجأة

منذ أقل من ساعتين

أول رد من طبيب طنطا المقال بسبب الرقص مع متعافين من كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

توجيه عاجل من "الصحة العالمية" للمصريين بشأن كورونا

منذ ساعتين و 33 دقيقة

قرار عاجل من قطونيل بخصوص إعلان "ابن الجيران"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات إلى الإعلام بشأن تناول الأزمات

منذ ساعتين و 13 دقيقة

الوزراء: "فيروس كورونا مطول.. ولن نترك المواطنين فريسة" (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

الصحة: تسجيل 215 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 حالات وفاة

منذ أقل من ساعة

إنذار لنقابة المهن التمثيلية يطالب بشطب محمد رمضان

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. نقابة الأطباء تهدد بالتصعيد ضد محافظ الغربية

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

أسماء ضحايا رامز مجنون رسمي في رمضان 2020

"إم بي سي مصر" تطرح إعلان "رامز مجنون رسمي"

قبل عرضها بيوم تعرف على الضحية الأولى في برنامج "رامز مجنون رسمي"

الليلة.. رامز جلال على "MBC مصر".. تعرف على التفاصيل

رامز جلال : سعيد بفكرة البرنامج هذا العام لمواجهتي للضيف وجه لوجه

تعرف على ضيف أولى حلقات برنامج "رامز مجنون رسمي"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:55 م

إنذار عاجل لأشرف زكي بشطب محمد رمضان من نقابة الممثلين بعد "واقعة الباسبور"

أول رد من طبيب طنطا المقال بسبب الرقص مع متعافين من كورونا

01:25 م

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات إلى الإعلام بشأن تناول الأزمات

04:47 م

الصحة: تسجيل 215 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 حالات وفاة

06:09 م

قرار عاجل من قطونيل بخصوص إعلان "ابن الجيران"

12:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة