حصيلة شهادات الـ 15% تقترب من 100 مليار جنيه

كشف بنكا "الأهلي" و"مصر" عن أن حصيلة الشهادات الإدخارية ذات العائد الثابت 15% اقتربت من 100 مليار جنيه مع نهاية الأسبوع الماضي ومنذ إطلاقها في 22 مارس الماضي.





وقال محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر إن حصيلة البنك من شهادات ال` 15% ذات العائد الثابت والتي تصل مدتها إلى عام واحد قد بلغت 6 .30 مليار جنيه.





وقال يحيى أبوالفتوح نائب رئيس البنك الأهلى المصري إن حصيلة البنك من شهادات الـ 15% بلغت بنهاية يوم الخميس الماضي نحو 66 مليار جنيه.





كان بنكا الأهلى ومصر قد طرحا يوم 22 مارس الماضي شهادات إدخارية ذات عائد ثابت بنسبة 15% لمدة عام، وتصرف عائدها شهريا، ويتم تلقى طلبات شراء هذه الشهادات عبر الوسائل الإلكترونية والتكنولوجية من خلال الموبايل باكنج أو الإنترنت أو مراكز الاتصال بخدمة العملاء أو ماكينات الصرف الآلي أو البريد الالكتروني.