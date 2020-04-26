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التحدي الثالث بين هشام ماجد وشيكو على 150 ألف جنيه في "اللعبة"
الأحد 26/أبريل/2020 - 08:06 م
سيدة صادق
بدأ اليوم بث الحلقة السادسة من مسلسل "اللعبة"، وذلك عبر قناة mbc مصر في تمام الساعة السابعة والنصف مسائاً.
وتدور أحداث الحلقة السادسة، في مسلسل"اللعبة" عن الدخول في التحدي الثالث في "اللعبة" ، وذلك بعد ان تفرغ"شيكو" للعب.
و يشرط في التحدي الثالث للعبة هو، أن يقوم "وسيم" "وماظو" (شيكو، وهشام ماجد) بعمل فيديو، والفيديو الذي سيحصل علي مليون مشاهدة بدون أي تمويل خارجي سيفوز بالتحدي وجائزة مقدارها (١٥٠الف جنية) ،
و قال "وسيم" (شيكو) هلعب يا" ماظو" مش علشان الفلوس لا علشان أثبتلك أنك فاشل، مش بس في شغلك، في اللعب كمان أنا إسمي" ويسو" وأنت "ماظو" اللي بياخد علي قفاه،
واتصل الرقم المجهول المسؤل عن اللعبة بشيكو وهشام ماجد ليخبرهم عن التحدي، أهلا ًبيكم في اللعبة أنتم دلوقت في" level3" مبروك شرط اللي هيقدر يعمل فيديو يجيب ١٠٠ الف مشاهدة لا دي سهلة، خليه ٥٠٠ الف فيو لا دي الجايزة كبيرة ١٥٠ الف جنية خليها اللي يقدر يجيب فيديو يجيب مليون فيو في تلات ايامث منغير أي تمويل هو اللي هيكسب التحدي .
يشار إلي أن ملخص الحلقة السابقة هو فوز "هشام ماجد بالتخدي وفاز ب (١٠٠ألف جنية)، وذلك بعد نجاحة، في إفساد فرح سمر، وتحقيقة لشرط الفوز بالتحدي، وإستقالة وسيم من الفندق والافرغ للعبة والقيام بالتحدي الثالث
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مسلسل "اللعبة" تدور أحداثة حول شخصية مدير فندق يدعى "وسيم" يتعرض خلال عمله للعديد من المواقف الكوميدية مع جهات سياحية وغيرها، طاقم العمل
هشام ماجد شيكو، مي كساب، أحمد فتحي، محمد ثروت
سامي مغاوري، محمد سلام، عارفة عبدالرسول، ميرنا جميل
دعاء مصطفى رجب، سعد المختار، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا
ياسر الطوبجي.
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