مصطفى عمر وفاروق هاشم يبلغان الشرطة ضد علي ربيع ومصطفى خاطر

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يستعين الفنان علي ربيع ومصطفى خاطر بشخص لكي يتم مساعدتهم باسترجاع المبلغ، ويقترح عليهم أنه سوف يسرق وليعترض الفنان مصطفى خاطر على فكرة السرقة ليرد الفنان علي ربيع أنهم ليس هما من يقوموا بالسرقة.



وأثناء حديثهم يتصل بهم المسئول عن العمل والذي أعطاهم المبلغ، وعند عدم ردهم يقلق المسئول ويقوم الفنان مصطفى عمر والفنان فاروق هاشم بالتحريض ضد عمر ودياب وأنهم قد سرقوا المبلغ.



ليبدأ الفنان مصطفى عمر والفنان فاروق هاشم باشعال الموقف وابلاغه أنه يجب أن يبلغ البوليس حتى لا يفصلوا صاحب الشركة لأنه أعطى مبلغ كبير لكل من عمر ودياب.



ليتصلا بالفعل بعد أن أعطي الفنان فاروق هاشم رقم البوليس للمسئول قائلا"122، أتصل بسرعة"، ويقول الفنان مصطفى عمر "لازم نبلغ ربنا يستر بقا".



وتدور أحداث مسلسل "عمر ودياب" حول شابين يتعرضان لديون عديدة في أول مشروع يعملون به، ثم يتنقلون لعدة وظائف للعمل بها ولكن تنتهي معهم بالفشل حتى يصلوا في النهاية الى وظيفة وعن طريقها يتحقق لهما النجاح بعد التعلم من أخطائهم السابقة.



وشارك في بطولة "عمر ودياب" كل من علي ربيع، مصطفى خاطر، نهال عنبر، محمود الليثي، ويزو، محمد محمود، أمال قطب، أحمد الشربيني، نزار المغربي، وأخرون، تأليف مصطفى عمر، فاروق هاشم، إخراج معتز التوني.