أول رد من ياسمين صبري بعد حلقة رامز جلال عن أبو هشيمة: "سيد الرجالة"

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ردت الفنانة ياسمين صبري على حلقة ياسمين صبري التي تم عرضها اليوم ثالث أيام شهر رمضان في الحلقة الثالثة من برنامج "رامز مجنون رسمي".



ونشرت صورة من عقد قرانها برجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وكتبت تعليقا عليها قائلة "وسيد الرجالة"، وذالط ردا على لقطة تخيير رامز جلال لها في برنامجه عن قولها أنها لا تريد "أبو هشيمة" لكي يرحمها من عقاب الثعبان.





يذكر أن الفنانة ياسمين صبري كانت ضحية ثالث حلقات برنامج "رامز مجنون رسمي"، المذاع على قناة " mbc" الساعة ال6:30 مساء.

