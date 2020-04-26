Advertisements

أول رد من ياسمين صبري بعد حلقة رامز جلال عن أبو هشيمة: "سيد الرجالة"

الأحد 26/أبريل/2020 - 07:49 م
ياسمين صبري
ياسمين صبري
مي مرسي
ردت الفنانة ياسمين صبري على حلقة ياسمين صبري التي تم عرضها اليوم ثالث أيام شهر رمضان في الحلقة الثالثة من برنامج "رامز مجنون رسمي".

ونشرت صورة من عقد قرانها برجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وكتبت تعليقا عليها قائلة "وسيد الرجالة"، وذالط ردا على لقطة تخيير رامز جلال لها في برنامجه عن قولها أنها لا تريد "أبو هشيمة" لكي يرحمها من عقاب الثعبان.


يذكر أن الفنانة ياسمين صبري كانت ضحية ثالث حلقات برنامج "رامز مجنون رسمي"، المذاع على قناة " mbc" الساعة ال6:30 مساء.
أول رد من ياسمين صبري بعد حلقة رامز جلال عن أبو هشيمة: "سيد الرجالة"
أول رد من ياسمين صبري بعد حلقة رامز جلال عن أبو هشيمة: "سيد الرجالة"

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ياسمين صبري مجنون رسمي سيد الرجالة رامز مجنون رسمى رامز مجنون ثالث ايام رمضان الفجر أخبار الفجر الفني أحمد أبو هشيمة

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات إلى الإعلام بشأن تناول الأزمات

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة: تسجيل 215 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 حالات وفاة

منذ ساعتين و 21 دقيقة

الوزراء: "فيروس كورونا مطول.. ولن نترك المواطنين فريسة" (فيديو)

منذ يوم

أول رد من طبيب طنطا المقال بسبب الرقص مع متعافين من كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. محمد رمضان مهدد بالحبس والغرامة بعد إهانته لمصر

منذ حوالي 22 ساعة

هل ينتهي خطر كورونا بمصر في ليلة القدر؟.. دراسة سنغافورية تجيب

منذ حوالي 12 ساعة

إنذار لنقابة المهن التمثيلية يطالب بشطب محمد رمضان

منذ حوالي 9 ساعات

إنذار عاجل لأشرف زكي بشطب محمد رمضان من نقابة الممثلين بعد "واقعة الباسبور"

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يقدم للزمالك صفقة مفاجأة

منذ حوالي 3 ساعات

يوم فارق.. اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تكشف مفاجأة عن الثلاثاء المقبل

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. إصابة أول كاهن قبطي في قنا بفيروس كورونا

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. بلاغ للنائب العام لوقف برنامج "رامز مجنون رسمي"

منذ حوالي 8 ساعات

توجيه عاجل من "الصحة العالمية" للمصريين بشأن كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

"حرام عليك الموزة".. هكذا رد رواد السوشيال ميديا على رامز جلال بعد حلقة ياسمين صبري

منذ 34 دقيقة

قرار عاجل من قطونيل بخصوص إعلان "ابن الجيران"

منذ حوالي 8 ساعات

رامز مجنون رسمي حـ3 | ضيف الحلقة الثالثة لبرنامج رامز مجنون رسمي 2020

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

قبل عرضها بيوم تعرف على الضحية الأولى في برنامج "رامز مجنون رسمي"

تعرف على ضيف أولى حلقات برنامج "رامز مجنون رسمي"

تعرف على ضحية الحلقة الثانية من برنامج "رامز مجنون رسمي"

تعرف على ضحية ثاني حلقات برنامج "رامز مجنون رسمي"

تعرف على ضيف الحلقة الثالثة من برنامج "رامز مجنون رسمي"

ياسمين صبري تذكر سبب حبها لأحمد أبو هشيمة في بداية حلقة "رامز مجنون رسمي"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:55 م

إنذار عاجل لأشرف زكي بشطب محمد رمضان من نقابة الممثلين بعد "واقعة الباسبور"

أول رد من طبيب طنطا المقال بسبب الرقص مع متعافين من كورونا

01:25 م

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات إلى الإعلام بشأن تناول الأزمات

04:47 م

رامز مجنون رسمي حـ3 | ضيف الحلقة الثالثة لبرنامج رامز مجنون رسمي 2020

04:26 م

قرار عاجل من قطونيل بخصوص إعلان "ابن الجيران"

12:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة