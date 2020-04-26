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شاهد بث مسلسل مباشر لثالث حلقات مسلسل "رجالة البيت"

الأحد 26/أبريل/2020 - 07:50 م
رجالة البيت
رجالة البيت
نادين نجدي



يقوم موقع "الفجر الفني" بتقديم خدمة البث المباشر، المذاع على قناة أون في تمام الساعة 7:45 مساءاً.

وتعرض الحلقة الثالثة من مسلسل "رجالة البيت"، على قناة "dmc" الساعة 12 صباحًا، وتكون الإعادة الاولى الساعة 6 وربع صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 5 مسًاء.

وتعرض على قناة "cbc" الساعة 6 ونصف مسًاء، والإعادة الساعة 12 وربع صباحًا، وتكون الإعادة الثانية الساعة 3 ونصف عصرًا.


يذكر أن مسلسل "رجالة البيت" تدور أحداثة في إطار كوميدي، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا منهم الفنانة ويزو وعارفة عبدالرسول وبيومي فؤاد واحمد فهمي وأكرم حسني.

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