ملخص أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "سلطانة المعز"

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عرضت قناة "النهار" منذ قليل الحلقة الثالثة من مسلسل "سلطانة" للفنانة غادة عبد الرازق.



تفاصيل الحلقة الثالثة من مسلسل "سلطانة المعز"





ودارت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "سلطانة المعز" حول إلقاء الشرطة القبض على ابن سلطانة بالتبني "جابر" بسبب العديد من القضايا المرفوعة عليه،وتدخل "نعيم" محمود عبد المغني لعدم قضائه الليل داخل القسم ليعود الولد معهم إلى المنزل ثم يذهب جابر في الصباح إلى النيابة ليتم التحقيق معه ثم يحصل على برائته،ويحضر" نعيم" للسلطانة بعض الهدايا والورد بسبب خروج جابر،وتقوم السلطانة بتحضير له بعض سندوتشات الكبدة،ويبدأ" سلام" أحمد ماجد بالتحاور مع محمود عبد المغني بخصوص قضية شقيقه محمد شاهين الذي تم القبض عليه في الحلقة الأولى، ليخبره أنه لن يترافع عنه إلا إذا شعر أنه برئ.



كما ذهبت غادة عبد الرازق إلى المستشفى مع" وردة مي الغيطي "زوجة شقيقها" سلام" ليخبرها الطبيب أنها لابد أن تخضع لعملية جراحية لكي تستطيع الإنجاب، وعندما تعود للمنزل يبدآ زوجها "سلام" بالتشاجر معها بسبب خضوعها للعديد من العمليات من قبل، لكنها تحاول اقناعه بأنها تريد الانجاب فيوافق بعد ذلك،وطلب "سلام" من "نعيم "أن يلتقي بشقيقه ليعرف منه تفاصيل اليوم الذي تم القبض عليه فيه،وبالفعل تقابل معه وحكى له أنه تورط بالخطأ في قضية ارهابية حدثت داخل مزرعته لكنه كان داخل منزله فور إطلاق النار، ثم خرج بعد ذلك فوجد شخص مُلثمًا أمامه يسأله عما إذا كان هناك أشخاصًا داخل منزله ثم يقوم بخطف المسدس منه ويصوب له ضربتين تتسبب في مقتله لكنه لم يشرح ذلك وقت القبض عليه، فسأله سلام عن مكان السلاح الذي قتله به ليكشف له عن مكانه ثم يأخذه للنيابة لكي يغير أقواله.





والجدير بالذكر أن مسلسل "سلطانة المعز" من تأليف إياد إبراهيم،إخراج محمد بكير،بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني،حسن حسني، محمود البزاوي،شريف إدريس،رنا رئيس،مي الغيطي،محمد لطفي، محمد شاهين.

