لهذا السبب.. الشرطة تهاجم منزل محمد محمود ونهال عنبر في "عمر ودياب"

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بدأ منذ قليل مسلسل عمر ودياب، وذهب البوليس الى منزل الفنان محمد محمود للبحث عن الفنان علي ربيع لأخذهم ال5 مليون جنية، وابلاغ الشركة ضدهم، ليصرخ الفنان محمد محمود أنه لا يفوت الى السجن مرة أخرى يكفي ما حدث أثناء شرائهم للسيارة.



ويقول الفنان محمد محمود للبوليس أن كل ما معه 640 جنية، ويطلب من البوليس أن يأخذهم ويحبس عمر ودياب بالمبلغ المتبقي.



ثم يذهب البوليس الى منزل مصطفى خاطر للبحث عنه لتصرخ الفنانة نهال عنبر نادمة أنها قامت بفرش السجاجيد، ولم يعثر البوليس عليهما.



وتدور أحداث مسلسل "عمر ودياب" حول شابين يتعرضان لديون عديدة في أول مشروع يعملون به، ثم يتنقلون لعدة وظائف للعمل بها ولكن تنتهي معهم بالفشل حتى يصلوا في النهاية الى وظيفة وعن طريقها يتحقق لهما النجاح بعد التعلم من أخطائهم السابقة.



وشارك في بطولة "عمر ودياب" كل من علي ربيع، مصطفى خاطر، نهال عنبر، محمود الليثي، ويزو، محمد محمود، أمال قطب، أحمد الشربيني، نزار المغربي، وأخرون، تأليف مصطفى عمر، فاروق هاشم، إخراج معتز التوني.