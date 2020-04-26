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"حرام عليك الموزة".. هكذا رد رواد السوشيال ميديا على رامز جلال بعد حلقة ياسمين صبري

الأحد 26/أبريل/2020 - 07:56 م
رامز جلال
رامز جلال
مي مرسي
كانت الفنانة ياسمين صبري الضحية الثالثة لبرنامج "رامز مجنون رسمي"، المذاع على قناة " mbc" مساء اليوم السبت 26 أبريل ثالث أيام شهر رمضان الكريم.

ولاقت الحلقة تفاعل من الجمهور منذ بدايتها من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر هاشتاج #ياسمين_صبري، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وظهرت عدد من التعليقات تعاطفا مع الفنانة ياسمين صبري.

وكانت أبرز تلك التعليقات "بلاش ياسمين يا رامز بلاش ياسمينة"، "حرام عليك بهدلت ياسمين، "حرام عليك بهدلت الموزة" و"حتى البهدلة ما اتبهدلت برضو موزة".

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