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مصطفى خاطر: "مش همشي من العزاء.. المرحوم كان حبيبي" في عمر ودياب

الأحد 26/أبريل/2020 - 08:00 م
عمر ودياب
عمر ودياب
روان هيثم
يذهب الفنان علي ربيع ومصطفى خاطر برفقة المسئول عن السرقة لكي يقومان بسرقة الفيلا ويجدوا عزاء.


ويقترح الفنان مصطفى خاطر أنه سيدخل العزاء، ويذهب الفنان علي ربيع برفقة اللص الذي معه لسرقة الخزنة.


ويجد الأشخاص يذهبون ليأتي ابنه لكي يخرجه ويقول الفنان مصطفئ خاطر "مش همشي الا لما اقعد حبة كمان المرحوم كان حبيبي"، ويحاول تعطيل الوقت قائلا: "أي حد لازم ينجز لو بيسرق ملايين لازم ينجز أحبتي في الله" ويفعل هذا لكي يحذر الفنان علي ربيع في الاسراع بالسرقة.

وعند سرقة الخزنة يتفاجئ أن الخرنة تفتح بالكمبيوتر ليرد الفنان علي ربيع قائلا: "أفتحلك هوتسبوت".

وتدور أحداث مسلسل "عمر ودياب" حول شابين يتعرضان لديون عديدة في أول مشروع يعملون به، ثم يتنقلون لعدة وظائف للعمل بها ولكن تنتهي معهم بالفشل حتى يصلوا في النهاية الى وظيفة وعن طريقها يتحقق لهما النجاح بعد التعلم من أخطائهم السابقة.

وشارك في بطولة "عمر ودياب" كل من علي ربيع، مصطفى خاطر، نهال عنبر، محمود الليثي، ويزو، محمد محمود، أمال قطب، أحمد الشربيني، نزار المغربي، وأخرون، تأليف مصطفى عمر، فاروق هاشم، إخراج معتز التوني.

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