لهذا السبب.. مصطفى خاطر يتشاجر مع علي ربيع في "عمر ودياب"

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تأتي زوجة الفنان عبد الله مشرف لتصيح في أبن الفنان عبد الله مشرف أنه قام بقتله حتى يورثوا وتذهب الى الخزنة لكي تأخذ المال.



ويلحق بها الفنان مصطفى خاطر حتى يشغلها ويعطلهم قبل دخولهم الى الخزنة حتى لا يكشفوا سرقة الفنان علي ربيع للخزنة.



ولم يستطع الفنان علي ربيع من التمكن من سرقة الخزنة ويهربون سريعا دون سرقة الخزنة، ليتفاجئ الفنان مصطفى خاطر في فشلهم بالقيام بالسرقة ويتشاجر معهم ويرفض الفنان مصطفى خاطر أن يسلم على اللص.



ويكتشف الفنان علي ربيع أن السلاح قد ضاع ويقول "سكتم بكتم ولا كأن حاجة حصلت".



وتدور أحداث مسلسل "عمر ودياب" حول شابين يتعرضان لديون عديدة في أول مشروع يعملون به، ثم يتنقلون لعدة وظائف للعمل بها ولكن تنتهي معهم بالفشل حتى يصلوا في النهاية الى وظيفة وعن طريقها يتحقق لهما النجاح بعد التعلم من أخطائهم السابقة.



وشارك في بطولة "عمر ودياب" كل من علي ربيع، مصطفى خاطر، نهال عنبر، محمود الليثي، ويزو، محمد محمود، أمال قطب، أحمد الشربيني، نزار المغربي، وأخرون، تأليف مصطفى عمر، فاروق هاشم، إخراج معتز التوني.