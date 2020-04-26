بعد قرار ذهابهم الى الشركة.. علي ربيع ومصطفى خاطر في مهمة جديدة

Advertisements

يقرر الفناني علي ربيع ومصطفى خاطر الذهاب الى الشركة وابلاغهم بما حدث، ويقول لهم المسئول أن الرجل قد مات ولا يوجد مشكلة لهم ولا يتم رفع شكوى ضدهم.



ويكلفهم بمهمة توصيل مبلغ جديد تبلغ قيمته 30 مليون جنية، وأنه يؤمنهم هما فقط لايصالهم هذا المبلغ خصوصا بعد ايصال المبلغ الأول وبذلهم الجهد لكي يسترجعوا الامضاء.



ويطلب من الفنان علي ربيع أن يضع عينه وسط رأسه ليمزح معه الفنان غلي ربيع قائلا "يعني ابقا المسيح الدجال"، ليبلغوا أنهم يجب عليهم التركيز الشديد.



وتدور أحداث مسلسل "عمر ودياب" حول شابين يتعرضان لديون عديدة في أول مشروع يعملون به، ثم يتنقلون لعدة وظائف للعمل بها ولكن تنتهي معهم بالفشل حتى يصلوا في النهاية الى وظيفة وعن طريقها يتحقق لهما النجاح بعد التعلم من أخطائهم السابقة.



وشارك في بطولة "عمر ودياب" كل من علي ربيع، مصطفى خاطر، نهال عنبر، محمود الليثي، ويزو، محمد محمود، أمال قطب، أحمد الشربيني، نزار المغربي، وأخرون، تأليف مصطفى عمر، فاروق هاشم، إخراج معتز التوني.