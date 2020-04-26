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أحمد فهمي وأكرم حسني يقرران طرح "شريط التلميذ" في رجالة البيت

الأحد 26/أبريل/2020 - 08:03 م
رجالة البيت
رجالة البيت
نادين نجدي


إنطلقت الآن الحلقة الثالثة لمسلسل "رجالة البيت" على قناة أون في تمام الساعة 7:45 مساءاً، بدأت الحلقة بمشهد ويزو "تهاني" وهي تتشاجر مع تيمون وبومبا بسبب تأليهم أغاني لباقي المواد، غير اللغة العربية، لأنها هي من تمتلك السينتر.



وجاء في المشهد الثاني بيومي فؤاد وهو يطرح على تيمون وبومبا بأن يكون مدير أعمالهم، وبأن يطرحوا شريط مجمع يسمى "شريط التلميذ" وبأن يغنوا به جميع المواد، ووافق على فمرته حسني وفهمي، بعد الكثير من المزاح.


يذكر أن مسلسل "رجالة البيت" تدور أحداثة في إطار كوميدي، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا منهم الفنان أكرم حسني وأحمد فهمي ويزو وعارفة عبدالرسول وبيومي فؤاد .

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