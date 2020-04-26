8.7 % زيادة فى عدد براءات الاختراع في مصر

أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد براءات الاختراع التي منحها مكتب البراءات المصري عام 2019 بلغت 750 براءة اختراع منها 175 براءة اختراع للمصريين بنسبة 23.3%،و575 براءة اختراع للأجانب بنسبة 76.7 % من الإجمالي،مقابل 690 براءة عام 2018 منها 155 براءة اختراع للمصريين بنسبة 22.5% ،و535 براءة اختراع للأجانب بنسبة 76.7 % بزيادة بلغت نسبتها 8.7 % .





جاء ذلك في البيان الصادر اليوم الأحد، بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية حيث يحتفل به العالم يوم 26 أبريل من كل عام والذي أقرته الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية عام 2000 لتعزيز الوعي العام بدور الملكية الفكرية والاحتفاء بمساهمات المبتكرين والمب`دعين لتنمية المجتمعات تحت شعار "للذهب نسعى :الملكية الفكرية والرياضة".





وأوضح الإحصاء أن عدد الطلبات المقدمة لمكتب براءات الاختراع المصري بلغت 2183 طلبا عام 2019 للحصول على براءة الاختراع،منها 1027 طلبا للمصريين بنسبة 47.05%،1156 للأجانب بنسبة 53.0%،مقابل 2255 طلبا عام 2018 منها 997 للمصريين بنسبة 44.25%،1258 للأجانب بنسبة .55.8% بانخفاض 3.2%. وأشار إلى أن 167 براءة اختراع تم منحها وفقاk للتصنيف الدولى في مجال الكيمياء والفلزات بنسبة 22.3 % من إجمالي البراءات الممنوحة عام 2019,( 33.55 % للمصريين،66.5% للأجانب)،يلي ذلك البراءات الممنوحة في مجال الاحتياجات الإنسانية 147 براءة اختراع بنسبة 19.6 % ( 27.2 % للمصريين ،72.8 % للأجانب ) ثم البراءات الممنوحة في مجال عمليات التشكيل والنقل 106 براءات اختراع بنسبة 14.1% ( 11.3 % للمصريين ،88.7% للأجانب ) .





وبين أن مصر احتلت المرتبة الأولى حيث بلغ عدد البراءات الممنوحة لها من مكتب البراءات المصري 175 براءة اختراع بنسبة 23.3 % ،يليها البراءات الممنوحة للولاي`ات المتحدة الأمريك`ية باجمالي 157 براءة اختراع بنسبة 20.9 %،ثم ألمانيا بإجمالي 54 براءة اختراع بنسبة 7.2% من إجمالي البراءات الممنوحة عام 2019. ولفت إلى أن عدد الطلبات المقدمة من مصر إلى مكتب العلامات التجارية المصري بلغ 17760 طلبا للحصول على علامات تجارية عام 2019 مقابل 21135 طلبا عام 2018 بإنخقاض بلغت نسبته 16%.





وبين أن مكتب العلامات التجارية المصري منح العديد من الدول 9010 علامات تجارية عام 2019 (مصر 6126 ،باقي الدول 2884) ،مقابل 8729 علامة تجارية عام 2018 بزيادة بلغت نسبتها 3.2 % . وأشار إلى أن مصر تصدرت قائمة العلامات التجارية الممنوحة بإجمالي 6126 علامة تجارية بنسبة 68% ثم الولايات المتحدة الأمريكية بعدد 1011 علامة تجارية بنسبة 11.2 % ثم الامارات بعدد 273 علامة تجارية بنسبة 3 % من إجمالي العلامات التجارية الممنوحة عام 2019.