"فخر اسكندرية".. أول تعليق من رامز جلال على حلقة ياسمين صبري في "رامز مجنون رسمي"

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شارك الفنان رامز جلال صور تجمعه بالفنانة ياسمين صبري من الحلقة الثالثة من برنامجه "رامز مجنون رسمي" وذالك بعد انتهائها.



وكتب "جلال" تعليقا على هذه الصور مغازلا للفنانة ياسمين صبري قائلا "فخر اسكندرية، نجمة الانفوشي ياسمين صبري"، لاقت الصور تفاعل عدد كبير من الجمهور وكانت أبرز التعليقات "كله كوم والتعبان كوم تانى الواحد يموت فيها دى"،" حرام عليك"،"إيه يا رامز هتحطه في بؤي يا رامز".



يذكر أن الفنانة ياسمين صبري كانت ضيفة الحلقة الثالثة من برنامج "رامز مجنون رسمي" المذاع على قناة " mbc" الساعة ال6:30 مساء.

