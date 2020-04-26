بعد أحداث الحلقة 2.. تعرف على مواعيد عرض مسلسل الاختيار الحلقة 3

الفنان ماجد المصري كضيف شرف، حيث يجسد شخصية قائد المنسي.

تأثر المنسي بحادث رفح الإرهابي الأول، كما ظهر في مسلسل الاختيار

شهدت الحلقة 2 من مسلسل الاختيار تفاصيل وأحداث جديدة، حيث تأثر المنسي بحادث رفح الإرهابي الأول، كما ظهر في مسلسل الاختيار الفنان ماجد المصري كضيف شرف، حيث يجسد شخصية قائد المنسي.

وعن مواعيد عرض الحلقة 3 من مسلسل الاختيار للنجم أمير كرارة، نقدم لكم مواعيد العرض والقنوات الناقلة التردد لمتابعة أحداث المسلسل.

ويعرض مسلسل الاختيار في تمام الساعة 9:00 التاسعة مساءًا علي قناة on e، وعلي قناة أون دراما ON Drama وقناة إم بي سي دراما Mbc Drama.





وتم عرض الحلقة الأولى والثانية الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة على قناة أون إي.





وتذاع حلقة الإعادة من المسلسل في تمام الساعة الرابعة فجرًا على نفس القناة، وتعاد الحلقة مرة أخري في الساعة التاسعة صباحاً والساعة الثالثة والنصف عصرًا قناة أون إي ON E.