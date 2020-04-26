"شيكو" يستغل أوكا وأورتيجا في التحدي الثالث بمسلسل "اللعبة"

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بدأ اليوم بث الحلقة السادسة من مسلسل "اللعبة"، وذلك عبر قناة mbc مصر في تمام الساعة السابعة والنصف مسائاً.



وتدور أحداث الحلقة السادسة، في مسلسل"اللعبة" عن الدخول في التحدي الثالث في "اللعبة" ، وذلك بعد ان تفرغ"شيكو" للعب.



تفاجئ "شيكو" بإسراء" ميرنا جميل" تخبرة عن شخصين يجلسون ع البيسين، وليسو من النزلاء يدعون "أوكا وأورتيجا" حيث قالت مستر"وسيم "عندنا مشكلة كبيرة جداً في اتنين قاعدين علي البيسين ومش جيست أصلاً ومبهدلين الدنيا ومش عاوزين يدفعو الحساب، إحنا في مشكلة.



ويرد عليها"شيكو" متسائلاً" مين دول؟؟ "فترد قائلة إسمهم "أوكا وفورتيكاً " فيقوم النجم" محمد ثروت بتعديل الإسم قائلاً" فورتاكة إية؟؟ إسمهم" أوكا وأورتيجا دول السفراء، "سفراء الأغنية الشعبية" دي فيديوهاتهم بتوصل لملايين المشاهدة ع النت "



فيقوم "شيكو" بالمناقشة مع مساعدية قائلاً "بتفكرو في اللي بفكر فية؟؟، فيرد أحدهم جربنا الرعب ما نفعش، جربنا الأكشن ما نفعش، إية رئيكم نجرب الشعبي، فيرد" محمد ثروت" أوي، أوي،.





فيذهب "شيكو" للتفاوض مع" أوكا وأورتيجا" والإتفاق معهم لمساعدتة في عمل فيديو يصل لمليون مشاهدة في ثلاث أيام، ويقول" شيكو" الحقيقة الأغنية دي هنشارك فيها إحنا التلاتة فيرد "اوكا قائلاً" إحجزلنا أوضة للصبح وتاني يوم هتلاقي التراك موجود عندك" فيرد شيكو" موافق توكلنا علي الله.







يشار إلي أن ملخص الحلقة السابقة هو فوز "هشام ماجد بالتخدي وفاز ب (١٠٠ألف جنية)، وذلك بعد نجاحة، في إفساد فرح سمر، وتحقيقة لشرط الفوز بالتحدي، وإستقالة وسيم من الفندق والافرغ للعبة والقيام بالتحدي الثالث



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مسلسل "اللعبة" تدور أحداثة حول شخصية مدير فندق يدعى "وسيم" يتعرض خلال عمله للعديد من المواقف الكوميدية مع جهات سياحية وغيرها، طاقم العمل

هشام ماجد شيكو، مي كساب، أحمد فتحي، محمد ثروت

سامي مغاوري، محمد سلام، عارفة عبدالرسول، ميرنا جميل

دعاء مصطفى رجب، سعد المختار، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا

ياسر الطوبجي.

لمشاهد الفيديو اضغط هنـــــــــــا.





https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=s2aoY74TuT4