Advertisements

"شيكو" يستغل أوكا وأورتيجا في التحدي الثالث بمسلسل "اللعبة"

الأحد 26/أبريل/2020 - 08:13 م
اللعبة
اللعبة
سيدة صادق
بدأ اليوم بث الحلقة السادسة من مسلسل "اللعبة"، وذلك عبر قناة mbc مصر في تمام الساعة السابعة والنصف مسائاً.

وتدور أحداث الحلقة السادسة، في مسلسل"اللعبة" عن الدخول في التحدي الثالث في "اللعبة" ، وذلك بعد ان تفرغ"شيكو" للعب.

تفاجئ "شيكو" بإسراء" ميرنا جميل" تخبرة عن شخصين يجلسون ع البيسين، وليسو من النزلاء يدعون "أوكا وأورتيجا" حيث قالت مستر"وسيم "عندنا مشكلة كبيرة جداً في اتنين قاعدين علي البيسين ومش جيست أصلاً ومبهدلين الدنيا ومش عاوزين يدفعو الحساب، إحنا في مشكلة.

ويرد عليها"شيكو" متسائلاً" مين دول؟؟ "فترد قائلة إسمهم "أوكا وفورتيكاً " فيقوم النجم" محمد ثروت بتعديل الإسم قائلاً" فورتاكة إية؟؟ إسمهم" أوكا وأورتيجا دول السفراء، "سفراء الأغنية الشعبية" دي فيديوهاتهم بتوصل لملايين المشاهدة ع النت "

فيقوم "شيكو" بالمناقشة مع مساعدية قائلاً "بتفكرو في اللي بفكر فية؟؟، فيرد أحدهم جربنا الرعب ما نفعش، جربنا الأكشن ما نفعش، إية رئيكم نجرب الشعبي، فيرد" محمد ثروت" أوي، أوي،.


فيذهب "شيكو" للتفاوض مع" أوكا وأورتيجا" والإتفاق معهم لمساعدتة في عمل فيديو يصل لمليون مشاهدة في ثلاث أيام، ويقول" شيكو" الحقيقة الأغنية دي هنشارك فيها إحنا التلاتة فيرد "اوكا قائلاً" إحجزلنا أوضة للصبح وتاني يوم هتلاقي التراك موجود عندك" فيرد شيكو" موافق توكلنا علي الله.



يشار إلي أن ملخص الحلقة السابقة هو فوز "هشام ماجد بالتخدي وفاز ب (١٠٠ألف جنية)، وذلك بعد نجاحة، في إفساد فرح سمر، وتحقيقة لشرط الفوز بالتحدي، وإستقالة وسيم من الفندق والافرغ للعبة والقيام بالتحدي الثالث

.
مسلسل "اللعبة" تدور أحداثة حول شخصية مدير فندق يدعى "وسيم" يتعرض خلال عمله للعديد من المواقف الكوميدية مع جهات سياحية وغيرها، طاقم العمل
هشام ماجد شيكو، مي كساب، أحمد فتحي، محمد ثروت
سامي مغاوري، محمد سلام، عارفة عبدالرسول، ميرنا جميل
دعاء مصطفى رجب، سعد المختار، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا
ياسر الطوبجي.
لمشاهد الفيديو اضغط هنـــــــــــا.


https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=s2aoY74TuT4

أخبار تهمك

أول رد من طبيب طنطا المقال بسبب الرقص مع متعافين من كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

إنذار عاجل لأشرف زكي بشطب محمد رمضان من نقابة الممثلين بعد "واقعة الباسبور"

منذ حوالي 6 ساعات

يوم فارق.. اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تكشف مفاجأة عن الثلاثاء المقبل

منذ حوالي 11 ساعة

الوزراء: "فيروس كورونا مطول.. ولن نترك المواطنين فريسة" (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. بلاغ للنائب العام لوقف برنامج "رامز مجنون رسمي"

منذ حوالي 8 ساعات

رامز مجنون رسمي حـ3 | ضيف الحلقة الثالثة لبرنامج رامز مجنون رسمي 2020

منذ حوالي 4 ساعات

إنذار لنقابة المهن التمثيلية يطالب بشطب محمد رمضان

منذ حوالي 9 ساعات

قرار عاجل من قطونيل بخصوص إعلان "ابن الجيران"

منذ حوالي 8 ساعات

توجيه عاجل من "الصحة العالمية" للمصريين بشأن كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. محمد رمضان مهدد بالحبس والغرامة بعد إهانته لمصر

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات إلى الإعلام بشأن تناول الأزمات

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقدم للزمالك صفقة مفاجأة

منذ حوالي 3 ساعات

الصحة: تسجيل 215 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 حالات وفاة

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. إصابة أول كاهن قبطي في قنا بفيروس كورونا

منذ ساعة و 17 دقيقة

هل ينتهي خطر كورونا بمصر في ليلة القدر؟.. دراسة سنغافورية تجيب

منذ حوالي 12 ساعة

"حرام عليك الموزة".. هكذا رد رواد السوشيال ميديا على رامز جلال بعد حلقة ياسمين صبري

منذ 34 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:55 م

إنذار عاجل لأشرف زكي بشطب محمد رمضان من نقابة الممثلين بعد "واقعة الباسبور"

أول رد من طبيب طنطا المقال بسبب الرقص مع متعافين من كورونا

01:25 م

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات إلى الإعلام بشأن تناول الأزمات

04:47 م

رامز مجنون رسمي حـ3 | ضيف الحلقة الثالثة لبرنامج رامز مجنون رسمي 2020

04:26 م

قرار عاجل من قطونيل بخصوص إعلان "ابن الجيران"

12:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة