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أحمد أبو هشيمة يتصدر تريند "تويتر" بعد حلقة ياسمين صبري في "رامز مجنون رسمي"

الأحد 26/أبريل/2020 - 08:14 م
ابو هشيمة وياسمين صبري
ابو هشيمة وياسمين صبري
مي مرسي
تصدر رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة تريند مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذالك بعد عرض حلقة الفنانة ياسمين صبري من برنامج "رامز مجنون رسمي.

ولاقت الحلقة الثالثة من برنامج "رامز مجنون رسمي" إعجاب الجمهور وجذبهم موقف ياسمين عندما خيرها رامز جلال بإبعاد الثعبان عنها إذا قالت أنها لا تريد "أبو هشيمة" ورفضت "صبري" ذالك.

وردت على هذا الموقف من خلال نشرها لصورة من عقد قرانها برجل الأعمال "أبو هشيمة"، وكتبت تعليقا عليها قائلة "وسيد الرجال".

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