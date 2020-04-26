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إسرائيل تسجل حالتي وفاة و145 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 26/أبريل/2020 - 08:04 م
بوابة الفجر
الفجر
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، تسجيل حالتي وفاة إضافيتين و145 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية، في وقت سابق، 255 إصابة وحالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 
وقد قالت صحيفة "معاريف" العبرية: إن "شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي ترجح أن تستمر أزمة وباء فيروس كورونا في الدولة العبرية إلى نهاية عام 2021".

وأضافت الصحيفة العبرية: أن "هناك فريقاً مكونا من 400 محلل وخبير في الاستخبارات العسكرية يعمل على مسح وتحليل كل المعلومات المنشورة حول تفشي فيروس كورونا في العالم".

 هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 2,865 مليون إصابة، بينهم أكثر من 200 ألف حالة وفاة، وأكثر من 816 ألف حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.


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