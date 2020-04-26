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تفاصيل معركة كرم القواديس التي خطط لها الإرهابي هشام عشماوي

الأحد 26/أبريل/2020 - 08:13 م
الإرهابي هشام عشماوي
الإرهابي هشام عشماوي
كريم وزيري
تقع نقطة وكمين" كرم القواديس " للقوات المسلحة المصرية على بعد 20 كيلومترًا شرق مدينة العريش و25 كليومترًا، وتتبع من الناحية الإدارية مدينة "الشيخ زويد" وتمثل أهم الارتكازات الأمنية الموجودة على الطريق الدولي العريش ورفح، وأطلق عليها أهالي قرية القواديس اسم "ارتكاز مربعة القواديس"، لأنها تتحكم في عدة طرق ومنحنيات تعتبر الأخطر بشمال سيناء على الإطلاق، حيث تقع في منطقة التقاء 4 طرق حيوية هي، طريق "الطويل"، ثم الطريق المؤدي للشيخ زويد، ومدخل طريق قرية القريعة بالعريش، والطريق المؤدي لقرية الخروبة شمالًا.


ويحاصر النقطة بعض مزارع الزيتون، وتبعد عن القرية المأهولة بالسكان، بمسافة تصل إلى كيلو متر واحد، وتمثل قبيلة "السواركة" القطاع الأكبر من سكان قرية "القواديس"، التي يصل تعداد سكانها لـ 5 آلاف نسمة، وتقع النقطة على الطريق الوحيد الذي يؤدي لبعض القرى الهامة بجنوب الشيخ زويد، وهي "الثومة"، "الزوارعة"، "أبو عراج" و"اللفيتات"، وفي نهايته، يتواجد الطريق المؤدي لقرية الجورة، ومقر قوات حفظ السلام متعددة الجنسيات، ومطار الجورة القديم، كما يعتبر ارتكاز "كرم القواديس" آخر نقطة عسكرية، تقع على الطريق الذي يربط العريش بقرية الجورة.


تعرض كمين "كرم القواديس" لثلاث عمليات إرهابية كبرى أحبطتها قوات إنفاذ القانون للقوات المسلحة من أبطال الصاعقة والعمليات الخاصة والتدخل السريع منذ ثورة 30 يونيو حتى الآن، فكان الهجوم الأول في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بالتوقيت المحلي، بالهجوم على كمين كرم القواديس الأمني بمدينة الشيخ زويد.

بدأ الهجوم باقتحام شاحنة انتحارية محملة بالمتفجرات للكمين وتفجيرها مما أدى إلى مقتل 18 جندي ثم بدأت العناصر المسلحة بالتحرك لموقع الكمين مستقلة عربات الدفع الرباعي، واشتبكت مع القوة المتبقية في موقع الكمين بالأسلحة الثقيلة وقذائف الآر بي جي فقتلت 10 جنود على الأقل.

ووقعت العملية الثانية في نقطة أمنية بمدينة العريش بعد ثلاث ساعات من العملية الأولى، حيث قتل المسلحون 3 جنود مستخدمين الأسلحة الرشاشة، وكانت العملية الإرهابية الأخيرة خلال الأسبوع الجاري وفيه قامت قوات
القانون بتصفية أكثر من 24 إرهابيًا وتدمير عربتان دفع رباعي، وأعلنت تنظيم الدولة الإرهابية في كل مرة مسئوليته عن الحادث الإرهابي.


بعد توالي العمليات الإرهابية الخسيسة علي تلك النقطة اتخذت الدولة جميع التدابير اللازمة لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله للحفاظ على أمن المنطقة بما فيها إعلان حالة الطوارىء وحظر التجوال في محافظة شمال سيناء لمدة ثلاثة أشهر، وغلق معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة وإقامة منطقة عازلة على طول الحدود مع قطاع غزة.

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مصر سيناء الإرهابي هشام عشماوي اﻻرهاب اخبار

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