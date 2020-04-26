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الكويت تلتزم باتفاق "أوبك+" وتخفض الانتاج النفطي

الأحد 26/أبريل/2020 - 08:15 م
انتاج النفط
انتاج النفط
قالت مؤسسة البترول الكويتية إنها بصدد التنسيق مع العملاء فى الأسواق العالمية لخفض إمداداتها من النفط الخام تماشيا مع التزامات دولة الكويت باتفاق أوبك+ اعتبارا من شهر مايو.

وأكدت المؤسسة حرصها الكامل على دعم دور البلاد تجاه انجاح الاتفاق لما فيه مصلحة مشتركة للجميع بهدف إعادة التوازن لأسواق النفط العالمية.

كانت المجموعة، المعروفة باسم أوبك +، اتفقت على خفض الإنتاج 9.7 مليون برميل يوميا فى شهرى مايو ويونيو.

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مؤسسة البترول الكويتية اوبك + انتاج النفط المؤسسة الوطنية للنفط

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