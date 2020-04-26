Advertisements

الحلقة 3 من مسلسل الفتوة.. مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة

الأحد 26/أبريل/2020 - 08:07 م
بوابة الفجر
الحلقة 3 من مسلسل الفتوة.. مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة

يتم عرض الحلقة 3 من مسلسل الفتوة بطولة النجم ياسر جلال يوميا خلال شهر رمضان الكريم، واليوم سيتم إذاعة الحلقة 3، حيث استطاع النجم ياسر جلال في السنوات السابقة أن يكون قاعدة جماهيرية كبرى في الشرق الأوسط بعد ظل الرئيس.

والحلقة 3 من مسلسل الفتوة تعرض على قناة الحياة الحمرا، في تمام الساعة 12.5 بعد منتصف الليل، ويتم إعادة المسلسل في الثلاثة ظهرا .

وتدور قصة المسلسل في حقبة 100 سنة ماضية في إطار أكشن رومانسي  وكوميدي، للنجم ياسر جلال، ومي عمر وأحمد صلاح حسنى، ونجلاء بدر، وعدد كبير من النجوم، وسيناريو وحوار هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج سينرجى.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مواعيد عرض مسلسل الفتوة مواعيد عرض الحلقة الاولى قنوات العرض الفتوة

أخبار تهمك

رامز مجنون رسمي حـ3 | ضيف الحلقة الثالثة لبرنامج رامز مجنون رسمي 2020

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من قطونيل بخصوص إعلان "ابن الجيران"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إصابة أول كاهن قبطي في قنا بفيروس كورونا

منذ ساعة و 17 دقيقة

يوم فارق.. اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تكشف مفاجأة عن الثلاثاء المقبل

منذ حوالي 11 ساعة

أول رد من طبيب طنطا المقال بسبب الرقص مع متعافين من كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

"حرام عليك الموزة".. هكذا رد رواد السوشيال ميديا على رامز جلال بعد حلقة ياسمين صبري

منذ 34 دقيقة

عاجل.. محمد رمضان مهدد بالحبس والغرامة بعد إهانته لمصر

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يقدم للزمالك صفقة مفاجأة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات إلى الإعلام بشأن تناول الأزمات

منذ حوالي 4 ساعات

إنذار لنقابة المهن التمثيلية يطالب بشطب محمد رمضان

منذ حوالي 9 ساعات

الوزراء: "فيروس كورونا مطول.. ولن نترك المواطنين فريسة" (فيديو)

منذ يوم

الصحة: تسجيل 215 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 حالات وفاة

منذ ساعتين و 21 دقيقة

توجيه عاجل من "الصحة العالمية" للمصريين بشأن كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

هل ينتهي خطر كورونا بمصر في ليلة القدر؟.. دراسة سنغافورية تجيب

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. بلاغ للنائب العام لوقف برنامج "رامز مجنون رسمي"

منذ حوالي 8 ساعات

إنذار عاجل لأشرف زكي بشطب محمد رمضان من نقابة الممثلين بعد "واقعة الباسبور"

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

أحداث الحلقة السابعة من مسلسل لمس أكتاف.. مواعيد عرضه والقنوات الناقلة

شاهد.. ظهور مي عمر في مسلسل "الفتوة" لرمضان 2020

"الفتوة" و"لما كنا صغيرين" على الحياة في رمضان 2020 (فيديو)

النجمة يسرا على شاشة "الحياة" في رمضان 2020

"سينرجي" تطرح بوسترات مسلسل "الفتوة" (صور)

شاهد.. صور حصرية لـ"الفجر الفني" من كواليس الفتوة لياسر جلال

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:55 م

إنذار عاجل لأشرف زكي بشطب محمد رمضان من نقابة الممثلين بعد "واقعة الباسبور"

أول رد من طبيب طنطا المقال بسبب الرقص مع متعافين من كورونا

01:25 م

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات إلى الإعلام بشأن تناول الأزمات

04:47 م

رامز مجنون رسمي حـ3 | ضيف الحلقة الثالثة لبرنامج رامز مجنون رسمي 2020

04:26 م

قرار عاجل من قطونيل بخصوص إعلان "ابن الجيران"

12:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة