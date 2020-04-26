الحلقة 3 من مسلسل الفتوة.. مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة





يتم عرض الحلقة 3 من مسلسل الفتوة بطولة النجم ياسر جلال يوميا خلال شهر رمضان الكريم، واليوم سيتم إذاعة الحلقة 3، حيث استطاع النجم ياسر جلال في السنوات السابقة أن يكون قاعدة جماهيرية كبرى في الشرق الأوسط بعد ظل الرئيس.





والحلقة 3 من مسلسل الفتوة تعرض على قناة الحياة الحمرا، في تمام الساعة 12.5 بعد منتصف الليل، ويتم إعادة المسلسل في الثلاثة ظهرا .



