في الحلقة الثالثة من مسلسل "البرنس".. ضرب أحمد داش لوالدته وطرده لها

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قامت قناة "dmc" منذ قليل بعرض ثالث حلقات مسلسل "البرنس" للفنان محمد رمضان.



وشهدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "البرنس"حول بكاء "نورا" ريم سامي وتذكرها لكلام خطيبها "حمادة" محمد مهران ومحاولة والدتها "سميحة" سلوى عثمان في تهدئتها.



وعن سؤال "عبير"رحاب الجمل عن موعد توزيع الميراث،ومحاكمة "حمادة" وحصوله على حكم لمدة ثلاثة سنوات مع الشغل والزامه بسداد المصاريف الجنائية، وبكاء "علا" ومعاتبتها لشقيقها.



وإخبار "فدوى"روجينا لـ" ياسر" محمد علام عن سبب عدم استعانتها بخادمة في بيتها وهو أنها قامت بأخذ زوجها من زوجتها السابقة وأولاده،لذلك قررت الاستعانة بـ"مسعود" محمد فاروق شيبة.



وإخبار دنيا عبد العزيز لـ"لبنى" نجلاء بدر بأن زوجها "فتحي"يريد بيع منزلهم وتطلب منها الأ تخبر "رضوان" بذلك.



معاتبة الفتاة الذي تقوم بتعاطي "البُدرة" مع "عادل" أحمد داش شقيق رضوان، لعدم أخذها معه لتعزيه أسرته.



وذهاب"سميحة"سلوى عثمان لابنها أحمد داش لتكتشف وجود فتاة معه،وتبدأ في معاتبته وتوبيخه لكي يعود معها للمنزل،لكنه يرفض فيقوم بضربها وطردها من المنزل.



يشار أن مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي،بطولة محمد رمضان،إدوارد،بدرية طلبة،عبد العزيز مخيون،دنيا عبد العزيز،ريم سامي،أحمد داش.