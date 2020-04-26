بعد مقتل ناهي.. جمهور مسلسل بالقلب يوجه رسالة لوم وعتاب للكاتب طارق سويد

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انطلقت منذ قليل الحلقة الثالثة من المسلسل اللبناني بالقلب من بطولة النجمة اللبنانية كارمن لبس وتأليف طارق سويد وذلك عبر شاشة LBCI Lebanon.



شهدت الحلقة اليوم أحداثًا مثيرة للغاية وحزينة وذلك بعدما قتل ناهي ويجسد دوره الفنان وسام فارس أمام زوجته وهو ممسكًا بوردة كان يريد ان يهديها لها.



وبعد مقتل ناهي، أنهى وسام دوره في مسلسل بالقلب وذلك بعدما خطف قلوب الجمهور خلال الثلاث حلقات، وأعرب متابعو العمل عن حزنهم الشديد على وفاة الشخصية.



وبدورهم، وجهوا رسائل عتاب ولوم على الكاتب طارق سويد وذلك بعد وفاة ناهي، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي: ‏‎ليك هيدا الكاتب شخصيا ليك طارق اذا بموت ناهي بدي قوصك، ‏بكيتنا كلنا بهالحلقة يا طارق، ‏مشهد قتل ناهي بمسلسل ‎#بالقلب كان كفيل يخلي اللي بالبيت كلن يسكتوا، ليه هيك كان ممكن تكتب شئ تاني غير انه تموت ناهي.



وتصدر المسلسل قوائم التريند بموقع تدوين التغريدات القصيرة تويتر لليوم الثالث على التوالي منذ بداية شهر رمضان المبارك، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع بداية تصاعد أحداث الحلقة الثالثة.



يذكر أن بالقلب" قصة، سيناريو، وحوار طارق سويد، إخراج جوليان معلوف، إنتاج G8 Pro. ماي أبي رعد، بطولة: بديع أبو شقرا، سارة أبي كنعان، وسام فارس، غابريال يمّين، كارمن لبّس، محمد عقيل، حسّان مراد، دارينا الجندي، جمال حمدان، نوال كامل، جان دكّاش، ستيفاني عطالله، ريان أبي رعد، زياد صليبا، وغيرهم من النجوم.