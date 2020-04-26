Advertisements

بعد مقتل ناهي.. جمهور مسلسل بالقلب يوجه رسالة لوم وعتاب للكاتب طارق سويد

الأحد 26/أبريل/2020 - 09:32 م
بالقلب
بالقلب
لمياء علي
انطلقت منذ قليل الحلقة الثالثة من المسلسل اللبناني بالقلب من بطولة النجمة اللبنانية كارمن لبس وتأليف طارق سويد وذلك عبر شاشة LBCI Lebanon.

شهدت الحلقة اليوم أحداثًا مثيرة للغاية وحزينة وذلك بعدما قتل ناهي ويجسد دوره الفنان وسام فارس أمام زوجته وهو ممسكًا بوردة كان يريد ان يهديها لها.

وبعد مقتل ناهي، أنهى وسام دوره في مسلسل بالقلب وذلك بعدما خطف قلوب الجمهور خلال الثلاث حلقات، وأعرب متابعو العمل عن حزنهم الشديد على وفاة الشخصية.

وبدورهم، وجهوا رسائل عتاب ولوم على الكاتب طارق سويد وذلك بعد وفاة ناهي، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي: ‏‎ليك هيدا الكاتب شخصيا ليك طارق اذا بموت ناهي بدي قوصك، ‏بكيتنا كلنا بهالحلقة يا طارق، ‏مشهد قتل ناهي بمسلسل ‎#بالقلب كان كفيل يخلي اللي بالبيت كلن يسكتوا، ليه هيك كان ممكن تكتب شئ تاني غير انه تموت ناهي.

وتصدر المسلسل قوائم التريند بموقع تدوين التغريدات القصيرة تويتر لليوم الثالث على التوالي منذ بداية شهر رمضان المبارك، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع بداية تصاعد أحداث الحلقة الثالثة.

يذكر أن بالقلب" قصة، سيناريو، وحوار طارق سويد، إخراج جوليان معلوف، إنتاج G8 Pro. ماي أبي رعد، بطولة: بديع أبو شقرا، سارة أبي كنعان، وسام فارس، غابريال يمّين، كارمن لبّس، محمد عقيل، حسّان مراد، دارينا الجندي، جمال حمدان، نوال كامل، جان دكّاش، ستيفاني عطالله، ريان أبي رعد، زياد صليبا، وغيرهم من النجوم.

أخبار تهمك

توجيه عاجل من "الصحة العالمية" للمصريين بشأن كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات إلى الإعلام بشأن تناول الأزمات

منذ حوالي 5 ساعات

أول رد من طبيب طنطا المقال بسبب الرقص مع متعافين من كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. محمد رمضان مهدد بالحبس والغرامة بعد إهانته لمصر

منذ يوم

أول تعليق من"النقد الدولي" على طلب مصر لمساعدات لمواجهة كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

هل ينتهي خطر كورونا بمصر في ليلة القدر؟.. دراسة سنغافورية تجيب

منذ حوالي 13 ساعة

الوزراء: "فيروس كورونا مطول.. ولن نترك المواطنين فريسة" (فيديو)

منذ يوم

لميس الحديدي: قرض صندوق النقد الدولي "ملوش علاقة بالمواطن" (فيديو)

منذ أقل من نصف ساعة

يوم فارق.. اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تكشف مفاجأة عن الثلاثاء المقبل

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. بلاغ للنائب العام لوقف برنامج "رامز مجنون رسمي"

منذ حوالي 10 ساعات

يوفنتوس يعرض 5 لاعبين على مانشستر يونايتد لحسم صفقة بوجبا

منذ ساعة و نصف

قرار عاجل من قطونيل بخصوص إعلان "ابن الجيران"

منذ حوالي 10 ساعات

رامز مجنون رسمي حـ3 | ضيف الحلقة الثالثة لبرنامج رامز مجنون رسمي 2020

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تجديد حبس سما المصري 15 يوما

منذ ساعة و 25 دقيقة

إنذار عاجل لأشرف زكي بشطب محمد رمضان من نقابة الممثلين بعد "واقعة الباسبور"

منذ حوالي 7 ساعات

إنذار لنقابة المهن التمثيلية يطالب بشطب محمد رمضان

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:38 م

عاجل.. تجديد حبس سما المصري 15 يوما

أول تعليق من"النقد الدولي" على طلب مصر لمساعدات لمواجهة كورونا

06:58 م

إنذار عاجل لأشرف زكي بشطب محمد رمضان من نقابة الممثلين بعد "واقعة الباسبور"

02:55 م

أول رد من طبيب طنطا المقال بسبب الرقص مع متعافين من كورونا

01:25 م

رامز مجنون رسمي حـ3 | ضيف الحلقة الثالثة لبرنامج رامز مجنون رسمي 2020

04:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة