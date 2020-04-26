تحرك برلماني لمواجهة نقص كميات الدم في مراكز التبرع والمستشفيات

تقدمت أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيري الصحة والتعليم العالي، بشأن نقص كميات الدم في مراكز التبرع والمستشفيات بسبب أزمة كورونا، مؤكدة أن استمرار أزمة كورونا أظهرت نقص كميات الدم فى مراكز التبرع به وتجميعه.





وأوضحت النائبة في بيان، أن تراجع الإقبال على التبرع بصورة ملحوظة، يأتي جراء خوف المتبرعين من خطر الإصابة بالفيروس، رغم تأكيدات المسئولين على التبرع باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تمنع ذلك.





وشددت: هذا الأمر خطير للغاية خاصة مع وجود فئات كثيرة من المرضى حياتهم مهددة بالخطر ومرهونة بكيس دم، على رأسهم مرضى الأورام وأنيميا البحر الأبيض المتوسط وغيرهم.





وطالبت حسونة، بضرورة تأكيد اتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على سلامة المتبرعين، وتدشين حملات لتوعية المواطنين بأهمية التبرع بالدم، خلال هذه الفترة الحرجة، وإيضاح أن التبرع آمن ولن يمسهم أى أضرار، وأيضا البحث عن بدائل لإقناع المواطنين بالتبرع بالدم.





مستجدات أزمة كورونا في مصر

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء، الأحد، عن خروج 62 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1176 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1502 حالة، من ضمنهم الـ 1176 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 215 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 10 حالات.





وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



