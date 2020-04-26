أحمد فهمي يكشف عن خيانة مدير أعماله مع الفنان المنافس له في "رجالة البيت"

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بدأت الحلقة الثالثة لمسلسل "رجالة البيت" على قناة أون، بالكثير من المواقف الكوميدية بين أبطال العمل، فكان في المشهد الرابع بعدما إنفصل كل من تيمون وبومبا عن بعضهم في غناء الأغاني لطلاب المدارس، أخذ كل فرد منهما يبني طريقه بنفسه.





وعندما كان يجلس تيمون مع والده إتصل عليه بومبا ووعده بأنه سيحول له الكثير من المال مقابل، أن يوقع إبنه تيمون، ووافق والد تيمون على هذا العرض، قام والد تيمون ليرى شئ، أخذ تيمون تليفونه ووحد رسالة من بومبا تؤكد أنه أرسل إليه مال مقابل فشل تيمون.





يذكر أن مسلسل "رجالة البيت" تدور أحداثة في إطار كوميدي، بطولة كل من أكرم حسني وأحمد فهمي و بيومي فؤاد وويزو وعارفة عبدالرسول.

