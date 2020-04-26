Advertisements

توقعات بارتفاع أسعار النفط بعد سريان اتفاق "أوبك +"

الأحد 26/أبريل/2020 - 09:22 م
أسعار النفط
أسعار النفط


أكد محمد عرقاب وزير الطاقة الجزائري اليوم الأحد أن أسعار النفط ستشهد ارتفاعا ابتداء من بداية تطبيق اتفاق تخفيض الإنتاج لبلدان "أوبك +" بالموازاة مع انتعاش اقتصادي تدريجي بعد نهاية الحجر الصحي المفروض بسبب أزمة فيروس كورونا.

وقال عرقاب - في تصريحات إذاعية له اليوم - "إن جميع الخبراء الذين استشرناهم، ومن بينهم خبراء أوبيك، يتوقعون ارتفاعا لأسعار النفط ابتداء من تطبيق اتفاق تخفيض الإنتاج لبلدان أوبيك ومن خارج أوبيك في الفاتح مايو المقبل".

وأضاف أن القرار التاريخي لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها (أوبك +) المتعلق بتخفيض الإنتاج الإجمالي من النفط بـ9،7 مليون برميل في اليوم في مايو ويونيو، ثم بـ7،7 مليون برميل يوميا في السداسي الثاني مع تخفيض آخر من خارج المجموعة سيسمحان بامتصاص فائض العرض من النفط".

وأشار إلى أن جميع البلدان الموقعة على بيان التعاون، التزمت بتطبيق اتفاق تخفيض الإنتاج، فضلا عن دول أخرى منتجة للنفط غير موقعة ستنضم لهذا الاتفاق من خلال تخفيضات أخرى إضافية للإنتاج.

ولفت إلى أن إجراءات رفع الحجر الصحي في البلدان المستهلكة للنفط على وجه الخصوص، وعلى رأسها الصين ثم أوروبا، ستساهم في تحسن أسعار النفط الخام، وهو ما سينتج عنه استئناف للنشاطات الاقتصادية على غرار النقل، وبالتالي يزداد الطلب على النفط موضحا أنه خلال الـ48 ساعة الاخيرة استقر سعر البرميل في حدود 20 دولارا، وهو ما يعد مؤشرا إيجابيا على انتعاش أسواق النفط وارتفاع الأسعار.

وتابع "نحن متفائلون بارتفاع الطلب بناء على تقارير الخبراء التي تتوقع ارتفاع تدريجيا في الأسعار خلال النصف الثاني من سنة 2020 بفضل الرفع التدريجي لإجراءات الحجر الصحي في قارة آسيا، خاصة الصين، لنتجه بعدها إلى استئناف النشاط الاقتصادي العالمي بصفة تدريجية خلال السداسي الثاني من السنة الجارية.. منوها بأن الطلب على البترول سيشهد تحسنا ملحوظا بفضل استئناف نشاطات المؤسسات الاقتصادية، خاصة شركات الطيران، والتي اعلنت بعضها دخولها حيز الخدمة".

وأعرب عن أمله في أن تعود أسعار النفط إلى ما كانت عليه بعد استئناف النشاطات، مذكرا بالدراسة التي قامت بها الوكالة الدولية للطاقة، والتي تتوقع سعر البرميل ما بين 30 و35 دولارا ابتداء من الثلاثي الثاني، و40 دولارا ابتداء من الربع الثالث من العام الجاري.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تخفيض الانتاج النفطي اوبك+ اوبك بلس اسعار النفط

أخبار تهمك

إنذار عاجل لأشرف زكي بشطب محمد رمضان من نقابة الممثلين بعد "واقعة الباسبور"

منذ حوالي 7 ساعات

توجيه عاجل من "الصحة العالمية" للمصريين بشأن كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

رامز مجنون رسمي حـ3 | ضيف الحلقة الثالثة لبرنامج رامز مجنون رسمي 2020

منذ حوالي 6 ساعات

يوفنتوس يعرض 5 لاعبين على مانشستر يونايتد لحسم صفقة بوجبا

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تجديد حبس سما المصري 15 يوما

منذ ساعة و 22 دقيقة

هل ينتهي خطر كورونا بمصر في ليلة القدر؟.. دراسة سنغافورية تجيب

منذ حوالي 13 ساعة

لميس الحديدي: قرض صندوق النقد الدولي "ملوش علاقة بالمواطن" (فيديو)

منذ أقل من نصف ساعة

يوم فارق.. اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تكشف مفاجأة عن الثلاثاء المقبل

منذ حوالي 13 ساعة

قرار عاجل من قطونيل بخصوص إعلان "ابن الجيران"

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. محمد رمضان مهدد بالحبس والغرامة بعد إهانته لمصر

منذ يوم

أول تعليق من"النقد الدولي" على طلب مصر لمساعدات لمواجهة كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

أول رد من طبيب طنطا المقال بسبب الرقص مع متعافين من كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. بلاغ للنائب العام لوقف برنامج "رامز مجنون رسمي"

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات إلى الإعلام بشأن تناول الأزمات

منذ حوالي 5 ساعات

إنذار لنقابة المهن التمثيلية يطالب بشطب محمد رمضان

منذ حوالي 11 ساعة

الوزراء: "فيروس كورونا مطول.. ولن نترك المواطنين فريسة" (فيديو)

منذ يوم

موضوعات متعلقة

برميل النفط العالمي يهبط دون حاجز 50 دولارا متأثرا بارتفاع المخزون الأمريكي

تحركات السعودية لحماية أسعار النفط

أسعار النفط تتراجع قبل انعقاد قمة العشرين.. و"البرميل" ينخفض لهذا المستوى

تراجع إنتاح أعضاء أوبك خلال يناير الماضي

اتفاق مرتقب بين روسيا والسعودية بشأن تعزيز أسعار النفط

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:38 م

عاجل.. تجديد حبس سما المصري 15 يوما

أول تعليق من"النقد الدولي" على طلب مصر لمساعدات لمواجهة كورونا

06:58 م

إنذار عاجل لأشرف زكي بشطب محمد رمضان من نقابة الممثلين بعد "واقعة الباسبور"

02:55 م

أول رد من طبيب طنطا المقال بسبب الرقص مع متعافين من كورونا

01:25 م

رامز مجنون رسمي حـ3 | ضيف الحلقة الثالثة لبرنامج رامز مجنون رسمي 2020

04:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة