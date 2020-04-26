توقعات بارتفاع أسعار النفط بعد سريان اتفاق "أوبك +"









أكد محمد عرقاب وزير الطاقة الجزائري اليوم الأحد أن أسعار النفط ستشهد ارتفاعا ابتداء من بداية تطبيق اتفاق تخفيض الإنتاج لبلدان "أوبك +" بالموازاة مع انتعاش اقتصادي تدريجي بعد نهاية الحجر الصحي المفروض بسبب أزمة فيروس كورونا.





وقال عرقاب - في تصريحات إذاعية له اليوم - "إن جميع الخبراء الذين استشرناهم، ومن بينهم خبراء أوبيك، يتوقعون ارتفاعا لأسعار النفط ابتداء من تطبيق اتفاق تخفيض الإنتاج لبلدان أوبيك ومن خارج أوبيك في الفاتح مايو المقبل".





وأضاف أن القرار التاريخي لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها (أوبك +) المتعلق بتخفيض الإنتاج الإجمالي من النفط بـ9،7 مليون برميل في اليوم في مايو ويونيو، ثم بـ7،7 مليون برميل يوميا في السداسي الثاني مع تخفيض آخر من خارج المجموعة سيسمحان بامتصاص فائض العرض من النفط".





وأشار إلى أن جميع البلدان الموقعة على بيان التعاون، التزمت بتطبيق اتفاق تخفيض الإنتاج، فضلا عن دول أخرى منتجة للنفط غير موقعة ستنضم لهذا الاتفاق من خلال تخفيضات أخرى إضافية للإنتاج.





ولفت إلى أن إجراءات رفع الحجر الصحي في البلدان المستهلكة للنفط على وجه الخصوص، وعلى رأسها الصين ثم أوروبا، ستساهم في تحسن أسعار النفط الخام، وهو ما سينتج عنه استئناف للنشاطات الاقتصادية على غرار النقل، وبالتالي يزداد الطلب على النفط موضحا أنه خلال الـ48 ساعة الاخيرة استقر سعر البرميل في حدود 20 دولارا، وهو ما يعد مؤشرا إيجابيا على انتعاش أسواق النفط وارتفاع الأسعار.





وتابع "نحن متفائلون بارتفاع الطلب بناء على تقارير الخبراء التي تتوقع ارتفاع تدريجيا في الأسعار خلال النصف الثاني من سنة 2020 بفضل الرفع التدريجي لإجراءات الحجر الصحي في قارة آسيا، خاصة الصين، لنتجه بعدها إلى استئناف النشاط الاقتصادي العالمي بصفة تدريجية خلال السداسي الثاني من السنة الجارية.. منوها بأن الطلب على البترول سيشهد تحسنا ملحوظا بفضل استئناف نشاطات المؤسسات الاقتصادية، خاصة شركات الطيران، والتي اعلنت بعضها دخولها حيز الخدمة".





وأعرب عن أمله في أن تعود أسعار النفط إلى ما كانت عليه بعد استئناف النشاطات، مذكرا بالدراسة التي قامت بها الوكالة الدولية للطاقة، والتي تتوقع سعر البرميل ما بين 30 و35 دولارا ابتداء من الثلاثي الثاني، و40 دولارا ابتداء من الربع الثالث من العام الجاري.