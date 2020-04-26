Advertisements

أحمد موسى عن أزمة كورونا: لازم نتعايش (فيديو)

الأحد 26/أبريل/2020 - 09:25 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
علق الإعلامي أحمد موسى، على مؤتمر رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي حول فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" قائلًا: "خلاص هنتعايش، لأن مش عارفين هيخلص امتى.. ودلوقتي لازم نفكر في بلادنا واقتصادها اللي تم بناءه، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري في شهر مارس الماضي كان في أفضل حال.

وأوضح "موسى"، خلال تقديمه برنامج" على مسئوليتي"، المذاع على قناة " صدى البلد"، مساء السبت أن مصر وصلت لمعدلات مرتفعة بالنسبة للسياح، كما أن معدل النمو الاقتصادي شهد ارتفاع ملحوظ، وليس لدينا مشكلات مالية أو تمويلية، معلُقا: "كنا هنروح حاجه تانية أفضل.. بس ربنا عايز كده".

ونوه الإعلامي أن اقتراض مصر من صندوق النقد الدولي ليس معناه أن مصر لديها مشكلة اقتصادية ولكنها تحاول الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية التي حققتها الفترة الماضية.

وفي وقت سابق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر، محافظ البنك المركزي، اجتماعا لإيضاح عدد من الملفات الاقتصادية، وكشف عدد من الأرقام الاقتصادية الجديدة في ظل وجود فيروس كورونا المستجد وإلى أبرز العناوين.

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه لا أحد يستطيع أن يجزم متى تنتهي تداعيات أزمة فيروس كورونا، وقال: "بدأنا مناقشات مع صندوق النقد الدولي للحصول على دعم مالي إلى جانب الدعم الفني". 

وتابع "مدبولى"، أن الحكومة المصرية تأمل أن تكون التوقعات بعودة فتح مجالات العمل، وفك الحظر بداية من شهر يونيو والتعافي من تداعيات فيروس كورونا، والحكومة المصرية أخذت جميع الإجراءات ضد فيروس كورونا، مع وضع خطوات استباقية لتجنب الاقتصاد المصري أي خسائر".

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن العالم كله تأثر بصورة كبيرة بسبب فيروس كورونا والجائحة الكبيرة، لافتًا إلى أن العالم كله يعمل بصورة متناغمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكشف عن تطوير الحكومة النقاش مع صندوق النقد الدولى بطرح مقترح الدعم المالي جنبا إلى جنب مع الدعم القنى، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري نجح فى الصمود بفضل إجراءات الدولة والذى ظهر في توافر السلع، وعدم اهتزاز أسواق النقد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصطفي مدبولي مصر كورونا البنك المركزي اخبار احمد موسى

أخبار تهمك

إنذار لنقابة المهن التمثيلية يطالب بشطب محمد رمضان

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات إلى الإعلام بشأن تناول الأزمات

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من قطونيل بخصوص إعلان "ابن الجيران"

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. تجديد حبس سما المصري 15 يوما

منذ ساعة و 22 دقيقة

لميس الحديدي: قرض صندوق النقد الدولي "ملوش علاقة بالمواطن" (فيديو)

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. محمد رمضان مهدد بالحبس والغرامة بعد إهانته لمصر

منذ يوم

أول تعليق من"النقد الدولي" على طلب مصر لمساعدات لمواجهة كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

الوزراء: "فيروس كورونا مطول.. ولن نترك المواطنين فريسة" (فيديو)

منذ يوم

إنذار عاجل لأشرف زكي بشطب محمد رمضان من نقابة الممثلين بعد "واقعة الباسبور"

منذ حوالي 7 ساعات

أول رد من طبيب طنطا المقال بسبب الرقص مع متعافين من كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

رامز مجنون رسمي حـ3 | ضيف الحلقة الثالثة لبرنامج رامز مجنون رسمي 2020

منذ حوالي 6 ساعات

يوفنتوس يعرض 5 لاعبين على مانشستر يونايتد لحسم صفقة بوجبا

منذ ساعة و نصف

هل ينتهي خطر كورونا بمصر في ليلة القدر؟.. دراسة سنغافورية تجيب

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. بلاغ للنائب العام لوقف برنامج "رامز مجنون رسمي"

منذ حوالي 10 ساعات

توجيه عاجل من "الصحة العالمية" للمصريين بشأن كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

يوم فارق.. اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تكشف مفاجأة عن الثلاثاء المقبل

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

وزير القوى العاملة: السعودية تمد الإجازات للعاملين خارج أراضيها

رئيس الوزراء: طلبنا دعما ماليا وفنيا من صندوق النقد لمواجهة كورونا (فيديو)

مدبولي: لا نعرف متى تنتهي أزمة كورونا.. والاقتصاد المصري صامدا أمامها (فيديو)

عاجل .. مدبولي: التوقيع على اتفاق قرض جديد من صندوق النقد

وزير المالية يكشف سبب توقيع اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي

أبرزها بشأن "صندوق النقد".. 3 تصريحات مهمة لرئيس الوزراء اليوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:38 م

عاجل.. تجديد حبس سما المصري 15 يوما

أول تعليق من"النقد الدولي" على طلب مصر لمساعدات لمواجهة كورونا

06:58 م

إنذار عاجل لأشرف زكي بشطب محمد رمضان من نقابة الممثلين بعد "واقعة الباسبور"

02:55 م

أول رد من طبيب طنطا المقال بسبب الرقص مع متعافين من كورونا

01:25 م

رامز مجنون رسمي حـ3 | ضيف الحلقة الثالثة لبرنامج رامز مجنون رسمي 2020

04:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة