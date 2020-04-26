أحمد موسى عن أزمة كورونا: لازم نتعايش (فيديو)



قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه لا أحد يستطيع أن يجزم متى تنتهي تداعيات أزمة فيروس كورونا، وقال: "بدأنا مناقشات مع صندوق النقد الدولي للحصول على دعم مالي إلى جانب الدعم الفني".



وتابع "مدبولى"، أن الحكومة المصرية تأمل أن تكون التوقعات بعودة فتح مجالات العمل، وفك الحظر بداية من شهر يونيو والتعافي من تداعيات فيروس كورونا، والحكومة المصرية أخذت جميع الإجراءات ضد فيروس كورونا، مع وضع خطوات استباقية لتجنب الاقتصاد المصري أي خسائر".



وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن العالم كله تأثر بصورة كبيرة بسبب فيروس كورونا والجائحة الكبيرة، لافتًا إلى أن العالم كله يعمل بصورة متناغمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



وكشف عن تطوير الحكومة النقاش مع صندوق النقد الدولى بطرح مقترح الدعم المالي جنبا إلى جنب مع الدعم القنى، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري نجح فى الصمود بفضل إجراءات الدولة والذى ظهر في توافر السلع، وعدم اهتزاز أسواق النقد.



علق الإعلامي أحمد موسى، على مؤتمر رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي حول فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" قائلًا: "خلاص هنتعايش، لأن مش عارفين هيخلص امتى.. ودلوقتي لازم نفكر في بلادنا واقتصادها اللي تم بناءه، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري في شهر مارس الماضي كان في أفضل حال.وأوضح "موسى"، خلال تقديمه برنامج" على مسئوليتي"، المذاع على قناة " صدى البلد"، مساء السبت أن مصر وصلت لمعدلات مرتفعة بالنسبة للسياح، كما أن معدل النمو الاقتصادي شهد ارتفاع ملحوظ، وليس لدينا مشكلات مالية أو تمويلية، معلُقا: "كنا هنروح حاجه تانية أفضل.. بس ربنا عايز كده".ونوه الإعلامي أن اقتراض مصر من صندوق النقد الدولي ليس معناه أن مصر لديها مشكلة اقتصادية ولكنها تحاول الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية التي حققتها الفترة الماضية.وفي وقت سابق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر، محافظ البنك المركزي، اجتماعا لإيضاح عدد من الملفات الاقتصادية، وكشف عدد من الأرقام الاقتصادية الجديدة في ظل وجود فيروس كورونا المستجد وإلى أبرز العناوين.