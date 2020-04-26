محمد أبوتريكة لا يرحم الزمالك في شهر رمضان (تقرير)

اعتاد محمد أبوتريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق على هز شباك الغريم التقليدي الزمالك خلال مباريات القمة التي جمعت "القطبين" خلال شهر رمضان المبارك في السنوات الماضية، وقيادة الفريق الأهلاوي لتحقيق الإنتصارات المدوية في مختلف البطولات المحلية والإفريقية.





وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك هذا العام قررنا العودة لتاريخ مباريات القمة بين الأهلي والزمالك في شهر الصيام، وإلقاء الضوء على أهداف "الماجيكو" التي تسببت في "العكننة" على الجماهير البيضاء:-





"ثنائية" تريكة تقود الأهلي لاكتساح الزمالك برباعية:

سجل محمد أبوتريكة هدفين في شباك الزمالك خلال مباراة الدور الأول من الدوري الممتاز موسم 2004 / 2005، وقاد الفريق الأحمر لفوز كساح بنتيجة 4 / 2.





"الماجيكو" يمنح الأهلي فوزًا ثمينًا في قمة الدوري:

قاد "أبوتريكة" فريق الأهلي لتحقيق فوز ثمين على حساب الزمالك بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما بالدور الأول من الدوري الممتاز موسم 2007/2008.





هدف "تريكة" ينقذ الأهلي من السقوط أمام الزمالك:

سجل محمد أبوتريكة هدف التعادل للاهلي في مباراته ضد الزمالك خلال شهر رمضان عام 2008 في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا وتعادل الفريقين 2-2، وجاءت ثنائية الأبيض عن طريق جونيور أجوجو وجمال حمزة، بينما سجل هدف الأحمر الأول أمادو فلافيو.





"الساحر" يقهر الزمالك في دوري أبطال إفريقيا:

- قاد "أبوتريكة" الأهلي للفوز على الزمالك في مباراة القمة بين الفريقين في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا خلال في شهر رمضان المبارك عام 2012، وتسبب هذا الفوز في إقالة حسن شحاتة من تدريب الفريق الأبيض.





أبوتريكة يمارس هوايته المعتادة أمام الفارس الأبيض:

- سجل محمد أبوتريكة في شباك الزمالك مجددًا من ركلة جزاء في المباراة التي جمعتهما في دوري أبطال إفريقيا 2013، ليقود فريقه للتعادل مع الفريق الأبيض 1 / 1.



