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شيكو يصل للمليون مشاهدة ويفوز بالتحدي الثالث في "اللعبة"
الأحد 26/أبريل/2020 - 09:42 م
سيدة صادق
بدأ اليوم بث الحلقة السادسه من مسلسل اللعبة وذلك عبر قناة mbcمصر، في تمام الساعة السابعه والنصف مسائاً.
بعد نشر فيديو أغنية "شيكو" مع أوكا وأورتيجا، ولم يحصل الفيديو غير عدد مشاهداتزبسيطة ، مما آثار قلق "شيكو" لأنة يريد الوصول للمليون مشاهدة، للفوز بالتحدي الثالث "للعبة" .
فاتصل "شيكو، بأوكا، ونبرة صوتة يملئها الغضب قائلاً:" ياعم الفيديو مش عامل اي حاجة حرام عليك، عاوزين زقة من عندك كدا، فرد "شيكو" لأنك معندكش قبول، فقام "شيكو" بالرد علية يعني إية معنديش قبول، مين دا اللي فوق السن مستر بسيوني دا عسل، مش عاوز منك أي حاجة يا عم اتفضل، ويقول محمد ثروت" استني بس لما الفيديو ينزل الصفحة الرئيسية هيوصل للمليون.
ثم تدخل شيماء"ميرنا جميل" ، لتخبر "شيكو" بأن غرفة السياحة تنتظرة،" مستر "وسيم" الغرفه جت برا، ويتكلم رئيس الغرفة مع وسيم ويقوم بلومة وتعنيفة لما حدث أثناء تسجيل الأغنية مع أوكا وأورتيجا، قائلاً :" إية اللي أنتم عملتوه دا بقي تيجي منكم أنتم، بقي هي السياحة ناقصة بقي بدل ما تدعموها تعملو اللي أنتم عملتوه دا، ثم يتابع رئيس الغرفة السياحية قائلاً" الفيديو دا يتمسح، هي ساعة الفيديو دا يتمسح وإلا سيتم حذف نجمة من الفندق.
بعدما يكرر "شيكو" مسح الفيديو خصوصاً أنة لم يصل الأ ل٩٠ألف مشاهدة ، يتفاجئ بأنة أقترب للمليون مشاهدة، ثم بالفعل تم الوصول للمليون مشاهدة وفاز" شيكو" بالتحدي الثالث للعبة والخصول علي (١٥٠ألف جنية) جائرة، بينما حصل الفيديو الخاص بهشام ماجد لمشاهدة واحدة فقط
يشار إلي أن ملخص الحلقة السابقة هو فوز "هشام ماجد بالتحدي الثاني وفاز ب (١٠٠ألف جنية)، وذلك بعد نجاحة، في إفساد فرح سمر، وتحقيقة لشرط الفوز بالتحدي، وإستقالة وسيم من الفندق والافرغ للعبة والقيام بالتحدي الثالث
.
مسلسل "اللعبة" تدور أحداثة حول شخصية مدير فندق يدعى "وسيم" يتعرض خلال عمله للعديد من المواقف الكوميدية مع جهات سياحية وغيرها، طاقم العمل
هشام ماجد شيكو، مي كساب، أحمد فتحي، محمد ثروت
سامي مغاوري، محمد سلام، عارفة عبدالرسول، ميرنا جميل
دعاء مصطفى رجب، سعد المختار، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا
ياسر الطوبجي.
لمشاهد الفيديو اضغط هنـــــــــــا.
بعد نشر فيديو أغنية "شيكو" مع أوكا وأورتيجا، ولم يحصل الفيديو غير عدد مشاهداتزبسيطة ، مما آثار قلق "شيكو" لأنة يريد الوصول للمليون مشاهدة، للفوز بالتحدي الثالث "للعبة" .
فاتصل "شيكو، بأوكا، ونبرة صوتة يملئها الغضب قائلاً:" ياعم الفيديو مش عامل اي حاجة حرام عليك، عاوزين زقة من عندك كدا، فرد "شيكو" لأنك معندكش قبول، فقام "شيكو" بالرد علية يعني إية معنديش قبول، مين دا اللي فوق السن مستر بسيوني دا عسل، مش عاوز منك أي حاجة يا عم اتفضل، ويقول محمد ثروت" استني بس لما الفيديو ينزل الصفحة الرئيسية هيوصل للمليون.
ثم تدخل شيماء"ميرنا جميل" ، لتخبر "شيكو" بأن غرفة السياحة تنتظرة،" مستر "وسيم" الغرفه جت برا، ويتكلم رئيس الغرفة مع وسيم ويقوم بلومة وتعنيفة لما حدث أثناء تسجيل الأغنية مع أوكا وأورتيجا، قائلاً :" إية اللي أنتم عملتوه دا بقي تيجي منكم أنتم، بقي هي السياحة ناقصة بقي بدل ما تدعموها تعملو اللي أنتم عملتوه دا، ثم يتابع رئيس الغرفة السياحية قائلاً" الفيديو دا يتمسح، هي ساعة الفيديو دا يتمسح وإلا سيتم حذف نجمة من الفندق.
بعدما يكرر "شيكو" مسح الفيديو خصوصاً أنة لم يصل الأ ل٩٠ألف مشاهدة ، يتفاجئ بأنة أقترب للمليون مشاهدة، ثم بالفعل تم الوصول للمليون مشاهدة وفاز" شيكو" بالتحدي الثالث للعبة والخصول علي (١٥٠ألف جنية) جائرة، بينما حصل الفيديو الخاص بهشام ماجد لمشاهدة واحدة فقط
يشار إلي أن ملخص الحلقة السابقة هو فوز "هشام ماجد بالتحدي الثاني وفاز ب (١٠٠ألف جنية)، وذلك بعد نجاحة، في إفساد فرح سمر، وتحقيقة لشرط الفوز بالتحدي، وإستقالة وسيم من الفندق والافرغ للعبة والقيام بالتحدي الثالث
.
مسلسل "اللعبة" تدور أحداثة حول شخصية مدير فندق يدعى "وسيم" يتعرض خلال عمله للعديد من المواقف الكوميدية مع جهات سياحية وغيرها، طاقم العمل
هشام ماجد شيكو، مي كساب، أحمد فتحي، محمد ثروت
سامي مغاوري، محمد سلام، عارفة عبدالرسول، ميرنا جميل
دعاء مصطفى رجب، سعد المختار، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا
ياسر الطوبجي.
لمشاهد الفيديو اضغط هنـــــــــــا.