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تقارير.. كافاني قد لا يغادر باريس في الميركاتو المقبل

الأحد 26/أبريل/2020 - 09:30 م
بوابة الفجر
وكالات

 

ذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية اليوم الأحد، أن المهاجم الأوروغواياني إدينسون كافاني، لا يستبعد البقاء في باريس سان جيرمان الموسم المقبل، وينتظر بادرة من إدارة النادي بشان مستقبله، وذلك بعدما أبدى رغبته في الرحيل في يناير(كانون الثاني) الماضي.

 

وينتهي عقد كافاني في 30 يونيو (حزيران) المقبل، إلا أن الأزمة الحالية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد جعلت المحيطين به على قناعة بأن الاستمرار في باريس جيرمان "لعام أو عامين" سيكون الاختيار الأفضل، بحسب ليكيب.

 

 ووفقاً للصحيفة فإن مانشستر يونايتد يرغب في ضم كافاني (33 عاماً) وكذلك أتلتيكو مدريد الذي حاول شرائه في سوق الانتقالات الشتوية الماضي. وأضافت ليكيب أن إنتر ميلان أيضاً يفكر في ضم كافاني ليحل محل لاوتارو مارتينيز إذا رحل لبرشلونة.

 

ويوجد كافاني حالياً في أوروغواياني دون موعد محدد للعودة للتدريب بسبب أزمة كورونا.

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