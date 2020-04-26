أحمد موسى: لابد من سن تشريعات جديدة لإعطاء مزيد من التشجيع للمستثمرين



قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه لا أحد يستطيع أن يجزم متى تنتهي تداعيات أزمة فيروس كورونا، وقال: "بدأنا مناقشات مع صندوق النقد الدولي للحصول على دعم مالي إلى جانب الدعم الفني.



وتابع "مدبولى"، أن الحكومة المصرية تأمل أن تكون التوقعات بعودة فتح مجالات العمل، وفك الحظر بداية من شهر يونيو والتعافى من تداعيات فيروس كورونا، والحكومة المصرية أخذت جميع الإجراءات ضد فيروس كورونا، مع وضع خطوات استباقية لتجنب الاقتصاد المصري أي خسائر".



وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن العالم كله تأثر بصورة كبيرة بسبب فيروس كورونا والجائحة الكبيرة، لافتًا إلى أن العالم كله يعمل بصورة متناغمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



وكشف عن تطوير الحكومة النقاش مع صندوق النقد الدولى بطرح مقترح الدعم المالي جنبا إلى جنب مع الدعم القنى، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري نجح فى الصمود بفضل إجراءات الدولة والذى ظهر في توافر السلع، وعدم اهتزاز أسواق النقد.



قال الإعلامي أحمد موسى، إنه لابد من سن تشريعات جديدة لإعطاء مزيد من التشجيع للمستثمرين، مشيرًا إلى أن جميع دول العالم تعطي حوافز ضخمة لجذب المستثمرين، والعالم يتكلم عما سيحدث بعد أزمة كورونا.وأوضح "موسى"، خلال تقديمه برنامج" على مسئوليتي"، المذاع على قناة " صدى البلد"، مساء الأحد أ أزمة كورونا أثرت على النمو الاقتصادي وحركة السياحة، معلقا: "هنعدي الأزمة إن شاء الله.وأشار الإعلامي إلى أن الدولة المصرية تواجه تحديًا كبيرًا، مردفًا: "الحسين النهادرة فاضي الوضع دلوقتي مختلف قبل كده كنت تحتاج واسطة عشان تعقد في الحسين".وفي وقت سابق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر، محافظ البنك المركزي، اجتماعا لإيضاح عدد من الملفات الاقتصادية، وكشف عدد من الأرقام الاقتصادية الجديدة في ظل وجود فيروس كورونا المستجد وإلى أبرز العناوين.