شهر الخير للأبيض.. نتائج إيجابية للزمالك في رمضان

بدأ اليوم الجمعة 24 أبريل شهر رمضان الكريم ولكن لأول مرة دون أن يكون هناك أي مباريات كرة قدم بسبب تعليق كافة البطولات بسبب انتشار فيروس كورونا.





وبالنسبة لنادي الزمالك فيحمل النادي العديد من الذكريات السعيدة مع شهر رمضان والعديد من النتائج الإيجابية خلال الشهر الكريم بل وساهمت نتائج الفريق في حصد بعض البطولات.





وكانت أخر النتائج الإيجابية التي حققها الزمالك في شهر رمضان هي فوز الفريق على نادي نهضة بركان المغربي في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية في عام 2019 وحصد الأبيض البطولة.





ويستعرض لكم موقع "الفجر" أبرز نتائج مباريات الزمالك في شهر رمضان كالآتي:

- الزمالك × ياوندي





وواجه الزمالك نظيره نادي كانون ياوندي يوم 10 ديسمبر عام 2000 في إياب نهائي كأس الكؤس الإفريقية بأربعة أهداف مقابل هدف.

- الزمالك × الأهلي





لعب الزمالك ضد غريمه التقليدي الأهلي يوم 23 نوفمبر من عام 2001 في بطولة الدوري المصري الممتاز وفاز الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف.

- الزمالك × مازيمبي





بينما واجه الزمالك نظيره مازيمبي عام 2002 في العاشر من رمضان ضمن منافسات نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا وفاز بهدفين نظيفين وفاز الزمالك بالبطولة في النهاية على حساب الرجاء المغربي.

الزمالك × الصفاقسي





كما لعب الزمالك ضد الصفاقسي يوم 10 رمضان من عام 2015 في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا وانتهت المباراة بفوز الأبيض بهدف نظيف.

- الزمالك × أورلاندو





وواجه الزمالك نظيره أورلاندو يوم 24 رمضان في عام 2015 بالجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري الكونفدرالية وفاز الأبيض بهدفين مقابل هدف.

- الزمالك × نهضة بركان





واجه الزمالك نظيره نادي نهضة بركان المغربي مرتين في عام 2019 في نهائي كأس الكونفدرالية التي فاز بها الأبيض وخسر الفارس الأبيض في مباراة الذهاب بهدف نظيف بينما فاز في الإياب بركلات الترجيح بنتيجة (5-3).





والآن ننتظر جميعا عودة النشاط الرياضي عقب انتهاء أزمة فيروس كورونا لنشاهد الزمالك من جديد في مباريات بشهر رمضان وليواصل الابيض تحقيق النتائج الإيجابية في الشهر الكريم.