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متظاهرون يقطعون الطرق الرئيسية احتجاجاً على تدهور سعر صرف الليرة

الأحد 26/أبريل/2020 - 09:25 م
بوابة الفجر
الفجر
قام متظاهرون في لبنان، مساء اليوم الأحد، بقطع عدداً من الطرق الرئيسية في شمال لبنان، احتجاجاً على تدهور سعر صرف الليرة والوضع المعيشي الصعب.

ويذكر أن ألقى مجهولون في ساعة متأخرة من ليل السبت الأحد، 3 قنابل مولوتوف على واجهة أحد المصارف في مدينة صور جنوب لبنان.


وحضرت عناصر من استخبارات الجيش اللبناني والقوى الأمنية لموقع الحادث وفتحت تحقيقا في القضية.

وكان مجهولون قد ألقوا قنبلة يدوية باتجاه فرع مصرف "فرنسبنك" في شارع رياض الصلح في مدينة صيدا جنوب لبنان مساء السبت، ما أدى إلى تحطم واجهته الزجاجية والسقف المستعار.

وعقب الحادث، حضرت القوى الأمنية إلى الموقع وطوقت المكان وفتحت تحقيقا لكشف هوية الفاعلين، حيث تبين وجود شخصين في المكان لحظة وقوع الحادث.

وكانت تظاهرات عدة قد انطلقت في صيدا جنوب لبنان منذ أيام ضد المصارف والمصرف المركزي احتجاجا على السياسة المالية والنقدية وحجز المصارف لأموال المودعين.

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