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على ربيع لمتابعيه: "اتفرجوا ونتقابل بعد الحلقة"

الأحد 26/أبريل/2020 - 09:43 م
عمر ودياب
عمر ودياب
شيماء يونس
يشارك الفنان الشاب على ربيع، في السباق الرمضاني ٢٠٢٠ بالمسلسل الكوميدي"عمر ودياب"، ويشاركه الفنان مصطفى خاطر في بطولة هذا المسلسل.

نشر الفنان على ربيع صورة على صفحتة الرسمية عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة بوستر مسلسله الجديد مع تعليق "على الحياة الأن اتفرجوا ونتقابل بعد الحلقة".


ويقدم الفجر الفني متابعات مسلسلات رمضان ٢٠٢٠ لمعرفة مواعيد وقنوات عرض مسلسل "عمر ودياب" وهي كالأتي:

قناة ON

عرض أول : 6:30 السادسة والنصف مساء.

الإعادة الأولى : 6:30 لسادسة والنصف صباحاً.

الإعادة الثانية: 11:30 الحادية عشر والنصف صباحاً.

قناة ON Drama

العرض الأول: 7:45 مساء

تردد قناة ON E

10854 – 27500- أفقي -6/5- نايل سات

12053- 27500 – رأسي - 6/5- نايل سات


تردد  قناة oN drama

10853 – 27500 – أفقي - 6/5- نايل سات

قناة الحياة

عرض أول :9:00 التاسعة مساء

تردد قناه الحياه الحمراء
12206- 27500 – عمودي-6/5- النايل سات

تردد الحياه دراما
10892- 27500 – أفقي - ¾ - نايل سات


والجدير بالذكر أن مسلسل "عمرو دياب" تدور أحداثه في إطار كوميدي، حول شابين تقع لهم العديد من المفارقات والمشاكل بسبب تركم الديون عليهما، ويشارك في بطولته علي ربيع، ومصطفى خاطر، وكارولين عزمي، هاجر عفيفي، نهال عنبر، محسن منصور، محمود الليثي والمسلسل من إخراج معتز التوني.

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