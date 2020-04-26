خاص.. طارق سويد: قصة مسلسل بالقلب من الممكن أن تحدث لكل الناس بسبب التمسك بالعادات

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قال الكاتب اللبناني طارق سويد إن مسلسل بالقلب الذي يعرض خلال السباق الرمضاني الدرامي الحالي، مليئًا بالمشاعر والأحاسيس والقضايا الانسانية المختلفة والتي تهم الجمهور.



وأوضح طارق سويد في تصريح خاص للفجر الفني أن هذه القصة المؤلمة والأحداث الحزينة من الممكن أن يمر بها كل الناس بمختلف أنحاء العالم العربي، ويشاهدونها في كل شارع.



وأضاف طارق أن الناس بالمجتمعات العربية معرضه لأن يفقدوا أشخاص عزيزة على قلوبهم بسبب التمسك بالعادات المجتمعية الخاطئة وهي إطلاق الرصاص في كل المناسبات سواء أكانت بالأفراح أو الأحزان.



وتابع طارق سويد قائلًا: هذه العادات تزعجني واراها في عدد كبير من الدول العربية، ولذلك قررت أن أنطلق بهذه القصة من خلال مسلسل بالقلب.



يذكر أن بالقلب" قصة، سيناريو، وحوار طارق سويد، إخراج جوليان معلوف، إنتاج G8 Pro. ماي أبي رعد، بطولة: بديع أبو شقرا، سارة أبي كنعان، وسام فارس، غابريال يمّين، كارمن لبّس، محمد عقيل، حسّان مراد، دارينا الجندي، جمال حمدان، نوال كامل، جان دكّاش، ستيفاني عطالله، ريان أبي رعد، زياد صليبا، وغيرهم من النجوم.