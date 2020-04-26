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مقتل طالب بطلق ناري في مشاجرة بسبب خلافات عائلية بقنا

الأحد 26/أبريل/2020 - 09:40 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
لقي طالب مصرعه، اليوم الأحد، في مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت شمالي محافظة قنا.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبدالحميد، إخطارًا، من العميد جمال سالمان مأمور مركز شرطة أبوتشت، بمصرع محمد عبدالستار عبد الحميد، 17 عاما، طالب، في مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات عائلية بقرية الكرنك في أبوتشت.

تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وفي سياق آخر استقيظ أهالي مدينة أبوتشت، في محافظة قنا، على جريمة بشعة، حدثت مع أذان الفجر، بعد أن لقي موظف مصرعه بطلقات نارية، في مدينة أبوتشت.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبدالحميد، إخطارًا يفيد مصرع أدهم زيدان، 45 عاما، موظف، إثر إصابته بطلقات نارية، في بندر أبوتشت.

وكشفت تحريات المباحث، برئاسة العميد قرشي عبد المنعم، رئيس فرع البحث الجنائي في أبوتشت، أن مجموعة من قرية الحسينات، كانت بينهم خلافات مع آخرين، في بندر أبوتشت، وأرادوا خطف طالب جامعي، وأثناء محاولتهم تنفيذ جريمتهم، تصدى لهم الموظف، فقاموا بإطلاق النيران عليه، مما أسفر عن مصرعه، وفروا هاربين، وجاري تكثيف الجهود الأمنية لضبطهم.

تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين.

وفي سياق منفصل تمكنت قوات الإنقاذ النهري في محافظة قنا، من انتشال جثمان، بعد العثور عليه غريقًا بجوار كوبري المعنا، في مدينة قنا.

وتلقى مساعد وزير الداخلية، مدير امن قنا، اللواء شريف عبدالحميد، إخطارا يفيد العثور على جثة خمسيني، غريقًا بجوار كوبري المعنا، في مدينة قنا، في ظروف غامضة.

وأوضحت التحريات الأولية أن الجثمان لشخص يدعى محمد سعيد، 55 عامًا، لا يعمل، والذي عثر عليه غريقًا بترعة المعنا، دون وجود آثار ظاهرية على الجثمان.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات والتي أمرت قوات المباحث بالتقصي حول أسباب وملابسات الواقعة.

وفي سياق آخر تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، من ضبط مخزن مستلزمات طبية وأدوية غير مسجلة في وزارة الصحة، خلف مستشفى الهلال الأحمر بمدينة قنا، خلال حملة مكبرة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، والتفتيش الصيدلي، ومصلحة الضرائب.

وأسفرت الحملة عن ضبط أصناف متعددة من المستلزمات والأدوية داخل مخزن منها أدوية خاصة بالمستشفيات منها عبوة من صنف ميزوبروست، وأدوية مجهولة المصدر وغير مسجلة في وزارة الصحة، منها عبوة من صنف methcobal حقن بها 10. أمبولات، وعبوة من حقن أخرى بها 6 أمبولات، وأدوية متنوعة جميعها أمبولات جميعها بدون فواتير وداخل مخزن غير مرخص.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

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