ترامب: أنا أكثر رئيس يعمل بجد فى تاريخ الولايات المتحدة





قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": إن "الأشخاص الذين يعرفونني ويعرفون تاريخ بلادنا يقولون إننى أكثر رئيس يعمل بجد فى التاريخ، لا أعلم عن ذلك، لكني أعمل بجد وربما أنجزت أكثر فى 3 سنوات ونصف من أى رئيس فى التاريخ، ولكن الأخبار المزيفة تكرهنى".





وأضاف ترامب: أنني "أعمل من الصباح الباكر حتى وقت متأخر من الليل، لم أغادر البيت الأبيض منذ عدة شهور (باستثناء إطلاق مستشفى شيب كومفورت)؛ من أجل الاهتمام بالصفقات التجارية وإعادة البناء العسكرى وما إلى ذلك، ثم قرأت قصة زائفة نيويورك تايمز عن أعمالى".





وتابع: "جدولة وعادات الأكل، كتبها مراسل من الدرجة الثالثة لا يعرف شيئا عنى، غالبًا ما أكون فى المكتب البيضاوي فى وقت متأخر من الليل وأقرأ وأرى أنني أتناول الهامبرجر فى غرفة نومى، الناس معى مذهولون دائما"





وفي وقت سابق من اليوم، قال أحد مستشارى الرئيس الأمريكى الاقتصاديين ويدعى كيفن هاسيتت: إن مستشارى البيت الأبيض يأملون فى وضع عدة خيارات لتقديمها إلى ترامب؛ من أجل وضع سياسات مدروسة كبيرة، للمساعدة فى إعادة بناء الثقة فى الاقتصاد الذى يعانى من جائحة وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".





وتسببت إجراءات العزل العام فى أنحاء البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا، فى الإضرار بالاقتصاد الأمريكى إذ أغلقت شركات وتسببت فى ارتفاع معدل البطالة.



