عاجل.. الحكومة تعلن تفاصيل جديدة بشأن قرض صندوق النقد الدولي

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مصر كانت على تشاور دائم مع صندوق النقد الدولي حتى عقب إنجاز البرنامج الاقتصادي؛ الذي حقق نجاحا باهرا.





وأوضح "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج" على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأحد، أن صندوق النقد أكد أن مصر نموذج ناجح في الإصلاح الاقتصادي؛ ولذلك كان هناك نيه للحفاظ على الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن المشاورات خلال الفترة الماضية بين مصر والصندوق كانت في إطار الدعم الفني.





وأشار إلى أن تداعيات أزمة كورونا بدأت تظهر؛ ولذلك الحكومة قررت تطوير هذه المشاورات مع الصندوق بحيث لا تقتصر على الدعم الفني، وستكون هناك مشاورات خاصة بالدعم المالي خلال الأيام القليلة القادمة بشأن قرض من صندوق النقد الدولي، معلقًا: "القرض سببه أن إحنا بنتخذ خطوات احتياطية عشان نحافظ على مكتسباتنا في الاقتصاد".





ونوه إلى أن مدة القرض عام واحد فقط، وهدفه الحفاظ على الاقتصاد المصري، معلقًا: "خسارة كبيرة جدا نخلي أزمة كورونا تضيع مجهود 4 سنين".





وفي وقت سابق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر، محافظ البنك المركزي، اجتماعا لإيضاح عدد من الملفات الاقتصادية، وكشف عدد من الأرقام الاقتصادية الجديدة في ظل وجود فيروس كورونا المستجد وإلى أبرز العناوين.

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه لا أحد يستطيع أن يجزم متى تنتهي تداعيات أزمة فيروس كورونا، وقال: "بدأنا مناقشات مع صندوق النقد الدولي للحصول على دعم مالي إلى جانب الدعم الفني".





وتابع "مدبولى"، أن الحكومة المصرية تأمل أن تكون التوقعات بعودة فتح مجالات العمل، وفك الحظر بداية من شهر يونيو والتعافى من تداعيات فيروس كورونا، والحكومة المصرية أخذت جميع الإجراءات ضد فيروس كورونا، مع وضع خطوات استباقية لتجنب الاقتصاد المصري أي خسائر".





وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن العالم كله تأثر بصورة كبيرة بسبب فيروس كورونا والجائحة الكبيرة، لافتًا إلى أن العالم كله يعمل بصورة متناغمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



