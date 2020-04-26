جمارك دبي تحل 61 نزاعا حول الملكية الفكرية في الربع الأول

بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية الذي يحتفل به العالم سنويا في 26 ابريل قال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي: "في اليوم العالمي للملكية الفكرية 2020 الذي اختارت له المنظمة العالمية للملكية الفكرية شعار /لنبتكر من أجل مستقبل أخضر/ نستحضر مسيرة طويلة حققتها دولة الامارات العربية المتحدة في مجال الدفاع عن حقوق المبدعين والمبتكرين وأصحاب العلامات التجارية فمنذ أن انضمت الدولة الى المنظمة العالمية للملكية الفكرية في العام 1975 وهي تتقدم بخطى ثابتة على هذا الطريق انطلاقا من حرص الدولة على تحفيز الإبداع والابتكار وحماية المجتمع من أضرار ومخاطر البضائع المقلدة" ..مؤكداً أن جمارك دبي تحرص على تحقيق متطلبات الاستدامة وإقامة الاقتصاد الأخضر في جهودها لحماية حقوق الملكية الفكرية".





وأوضح أنه من الأمثلة على ابتكارات جمارك دبي التي تدعم شعار المنظمة لهذا العام ابتكرت إدارة الدعم الفني المختبر المتنقل وهو عبارة عن أول مختبر جمركي متنقل صديق للبيئة يعتمد على الطاقة النظيفة /الألواح الشمسية/ على مستوى الإمارات وبالتالي فهو يقلل من الانبعاثات الكربونية ..مشيرا إلى أن جمارك دبي تعمل بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات والمنظمات التشريعية وكذلك مع جهات إنفاذ القانون حيث نجحت من خلال التعاون مع أصحاب العلامات التجارية في إعادة تدوير البضائع المقلدة لعلاماتهم التجارية لتجنب اتلافها بالطرق التقليدية المضرة بالبيئة وخلال الربع الأول من العام 2020 تمت إعادة تدوير نحو 143,7 ألف قطعة من البضائع المقلدة لــ29 علامة تجارية وبلغ عدد حالات النزاع المشتبه بمخالفتها لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية التي انجزتها جمارك دبي في الربع الأول من العام الحالي 61 حالة بقيمة 8,167 مليون درهم.





وقال يوسف عزير مبارك مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي إن الدائرة تتقدم باستمرار في تطوير أدائها في التصدي للبضائع المقلدة ومنع دخولها الى الأسواق المحلية بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من مختلف الجهات الحكومية المعنية وعبر التنسيق الدائم مع أصحاب العلامات التجارية.





وبلغ إجمالي عدد حالات نزاع الملكية الفكرية في العام الماضي 337 حالة نزاع بقيمة تقديرية 40.2 مليون درهم، منها 274 منتجاً أصلياً بقيمة 33.4 مليون درهم، و53 منتجاً مقلداً بقيمة 10.8 مليون درهم وتمت إعادة تدوير 190 علامة تجارية خلال 2019 نحو 637 ألف قطعة، وبلغت نسبة قضايا البضائع الأصلية من الإجمالي نحو 84 بالمائة.





كما تقوم إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية كذلك بتقييد العلامات والوكالات التجارية والاصول المعرفية لأغراض المراقبة والحماية الجمركية للعلامات التجارية والوكالات التجارية وحماية كافة الاصول المعرفية التي تتمتع جمارك دبي بملكيتها حيث تم خلال الربع الأول من العام 2020 تقييد 101 علامة تجارية و104 وكالات تجارية و6 طلبات من الأصول المعرفية لموظفي الدائرة لحمايتها تحت مظلة جمارك دبي.





وتحرص إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بالدائرة على نشر الوعي بحماية حقوق الملكية الفكرية من خلال تنظيم محاضرات توعوية خاصة بالملكية الفكرية لجميع الفئات المجتمعية والتوعية الداخلية في الإدارات والمراكز الجمركية بالدائرة وإعداد ورش عمل تثقيفية بمشاركة فئات التفتيش وموظفي الدوائر الحكومية بدبي وموظفي جمارك الدولة وجمارك مجلس التعاون الخليجي ودعم علاقات فّعالة ذات قيمة مضافة تعزز السمعة المؤسسية في مجال الملكية الفكرية محليا وإقليميا ودولياً ..وخلال الربع الأول من العام 2020 تم تنظيم 15 فعالية توعوية لـ/488/مستفيدا من 10 فئات من موظفي الدوائر الحكومية والمجتمع كما تم تنظيم فعالية توعوية بيوم الصحة العالمي من خلال البث المباشر عبر الانستغرام تحدث خلالها الدكتور حسن كلداري استشاري الامراض الجلدية والتجميل عن أضرار التقليد في المجال الصحي.