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رد فريق عمل "النهاية" على انتقاد الخارجية الإسرائيلية للمسلسل

الأحد 26/أبريل/2020 - 10:48 م
النهاية
النهاية
روان هيثم
قامت الخارجية الاسرائيلية بنشر بيان رسمي وجاء في هذا البيان أنها توجه اعتراضها لمسلسل "النهاية" للفنان يوسف الشريف.

وعلق المؤلف عمرو سمير عاطف على هذا البيان قائلا: "تمام كدة جميل توقعوا بقا هجوم عليا من قطعان عاملين نفسهم مثقفين والكلام ده يضايقهم جدا، دافعوا عني يا رجالة".

وعلق المخرج كريم العدل قائلا: "بس جبرت كدة.. اتعشت و الحمد الله".

وعلق الفنان أحمد صبري غباشي قائلا: "الخارجية الإسرائيلية تعترض على مسلسل النهاية،
كده اعتزازي بمشاركتي في المسلسل بيزيد".

ويذكر أن وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.


وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد الطحاوي.

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